Количество пострадавших от отравления в Бурятии возросло
20 октября 2025 в 08:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Количество пострадавших в результате отравления в Улан-Удэ увеличилось с 49 до 89 человек. Согласно сведениям штаба Минздрава и Роспотребнадзора республики по ситуации с вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, зарегистрировано 89 случаев заболевания, в том числе 11 случаев сальмонеллеза и 49 заболевших детей. Госпитализированы 55 человек, из которых 34 ребенка находятся в республиканской инфекционной больнице.
