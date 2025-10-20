Логотип РИА URA.RU
Количество пострадавших от отравления в Бурятии возросло

20 октября 2025 в 08:16
Количество пострадавших в результате отравления в Улан-Удэ увеличилось с 49 до 89 человек. Согласно сведениям штаба Минздрава и Роспотребнадзора республики по ситуации с вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, зарегистрировано 89 случаев заболевания, в том числе 11 случаев сальмонеллеза и 49 заболевших детей. Госпитализированы 55 человек, из которых 34 ребенка находятся в республиканской инфекционной больнице.

