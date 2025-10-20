В Ростовской области отразили воздушную атаку со стороны Украины
20 октября 2025 в 08:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы противовоздушной обороны предотвратили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет, разрушения на земле отсутствуют. В настоящее время уточняется информация относительно возможных последствий инцидента, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
