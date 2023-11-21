Европарламент отдал Крым России

Парламент Европы обозначил на карте Крым территорией РФ
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Парламент Европы удалил пост и извинился за оплошность Фото:
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Крым вернулся в состав России

Европейский парламент в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал пост с картой, на которой обозначил Крым российской территорией. На данный момент твит уже удален.

Парламент Европы в новом посте извинился за подобную ошибку. «Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в посте Европарламента. Его представители также добавили, что в ближайшее время опубликуют обновленную версию карты.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что территориальная принадлежность полуострова неизменна и не будет предметом политических торгов.

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Европейский парламент в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал пост с картой, на которой обозначил Крым российской территорией. На данный момент твит уже удален. Парламент Европы в новом посте извинился за подобную ошибку. «Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в посте Европарламента. Его представители также добавили, что в ближайшее время опубликуют обновленную версию карты. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что территориальная принадлежность полуострова неизменна и не будет предметом политических торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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