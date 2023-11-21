В мире Европа Европарламент отдал Крым России Парламент Европы обозначил на карте Крым территорией РФ 21 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 + Парламент Европы удалил пост и извинился за оплошность Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Крым вернулся в состав России Европейский парламент в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал пост с картой, на которой обозначил Крым российской территорией. На данный момент твит уже удален. Парламент Европы в новом посте извинился за подобную ошибку. «Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в посте Европарламента . Его представители также добавили, что в ближайшее время опубликуют обновленную версию карты. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что территориальная принадлежность полуострова неизменна и не будет предметом политических торгов. Европейский парламент в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал пост с картой, на которой обозначил Крым российской территорией. На данный момент твит уже удален. Парламент Европы в новом посте извинился за подобную ошибку. «Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в посте Европарламента. Его представители также добавили, что в ближайшее время опубликуют обновленную версию карты. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что территориальная принадлежность полуострова неизменна и не будет предметом политических торгов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям