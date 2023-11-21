В Челябинске подрались врачи скорой и родственники пациента. Видео

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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Срачи скорой помощи подрались с родственниками пациента Фото:

В Челябинске произошла драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент зафиксирован 20 ноября.

«Инцидент между сотрудниками бригад скорой помощи и родственниками пациента произошел 20 ноября. Все участники драки установлены, проводятся мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По словам родных пациента, мужчина несколько дней мучился головными болями и высоким давлением, однако скорую помощь вызвал из-за травмы. Ему оказали первую помощь и собирались везти в травматологию, однако заподозрили в том, что он употреблял алкоголь либо другие вещества. Бригада медиков вызвала вторую бригаду. После этого произошла драка между родными пациента и медиками, врачей выставили за дверь и вызвали полицию.

Родственники указали, что третья бригада скорой медпомощи доставила мужчину в горбольницу №9. Они утверждают, что сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе областного минздрава. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.

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В Челябинске произошла драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент зафиксирован 20 ноября. «Инцидент между сотрудниками бригад скорой помощи и родственниками пациента произошел 20 ноября. Все участники драки установлены, проводятся мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам родных пациента, мужчина несколько дней мучился головными болями и высоким давлением, однако скорую помощь вызвал из-за травмы. Ему оказали первую помощь и собирались везти в травматологию, однако заподозрили в том, что он употреблял алкоголь либо другие вещества. Бригада медиков вызвала вторую бригаду. После этого произошла драка между родными пациента и медиками, врачей выставили за дверь и вызвали полицию. Родственники указали, что третья бригада скорой медпомощи доставила мужчину в горбольницу №9. Они утверждают, что сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе областного минздрава. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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