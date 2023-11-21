Срачи скорой помощи подрались с родственниками пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске произошла драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент зафиксирован 20 ноября.

«Инцидент между сотрудниками бригад скорой помощи и родственниками пациента произошел 20 ноября. Все участники драки установлены, проводятся мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По словам родных пациента, мужчина несколько дней мучился головными болями и высоким давлением, однако скорую помощь вызвал из-за травмы. Ему оказали первую помощь и собирались везти в травматологию, однако заподозрили в том, что он употреблял алкоголь либо другие вещества. Бригада медиков вызвала вторую бригаду. После этого произошла драка между родными пациента и медиками, врачей выставили за дверь и вызвали полицию.

Родственники указали, что третья бригада скорой медпомощи доставила мужчину в горбольницу №9. Они утверждают, что сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе областного минздрава. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.