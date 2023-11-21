О чем договорился Путин с президентом Таджикистана

Путин: РФ будет искать уран и литий совместно с Таджикистаном
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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, путин владимир, рахмон эмомали
Эмомали Рахмон ждет Владимира Путина в Таджикистане Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы стран договорились о совместных поисках урана и лития. URA.RU приводит главные заявления президентов двух стран.

Заявления Владимира Путина

  • РФ почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в энергетике.
  • По словам российского главы, в 2022 году товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился на 18,5%. Он отметил, что доля рубля в первом полугодии во взаиморасчетах достигла 83%.
  • Россия готова к совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке урана и лития.
  • Путин сообщил, что в РФ живут и работают более одного миллиона таджикистанцев. По его словам, они вносят большой вклад в развитие экономики страны.
  • Во время встречи также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации и ООН.
  • Президент РФ заявил, что договорился с главой Таджикистана продолжить сотрудничать в вопросах безопасности. Он отметил, что с президентом Таджикистана достигнута договоренность в укреплении оборонного антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. В Таджикистане для поддержания стабильности размещена 201-я военная база РФ.

Заявления Эмомали Рахмона

  • Рахмон рассматривает свой визит в РФ как серьезный шаг по укреплению сотрудничества между странами. Таджикистан выразил готовность к увеличению экспорта сельхозпродукции в Россию.
  • Президент Таджикистана сообщил, что в стране нашли 800 месторождений полезных ископаемых. Он пригласил российский бизнес к сотрудничеству по освоению этих ресурсов.
  • Таджикистан готов к дальнейшей совместной работе по развитию отношений с РФ. Об этом сообщил Рахмон. Он отметил, что договорился с Путиным выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов.
  • В Душанбе построят театр имени Маяковского. Об этом заявил президент Таджикистана.
  • Эмомали Рахмон сообщил, что на встрече с Путиным главы стран уделили большое внимание статусу русского языка в Таджикистане. «Обучение русскому языку в Таджикистане осуществляется обязательно на всех уровнях, с детского сада», — заявил Рахмон.
  • Таджикистан единственно решением конфликта в Палестине считает резолюцию ООН и создание независимого палестинского государства. Об этом заявил глава Таджикистана.
  • Президент Таджикистана пригласил Путина посетить страну. Рахмон отметил, что доволен результатами встречи с российским главой.

Документы, подписанные Таджикистаном и Россией

  • План взаимодействия в сфере промышленности;
  • меморандум о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере;
  • план практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере на 2023—2025 годах;
  • меморандум о сотрудничестве в экономике;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой судебных приставов;
  • соглашение о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости;
  • соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы стран договорились о совместных поисках урана и лития. URA.RU приводит главные заявления президентов двух стран.
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