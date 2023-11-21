О чем договорился Путин с президентом Таджикистана

Эмомали Рахмон ждет Владимира Путина в Таджикистане
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы стран договорились о совместных поисках урана и лития. URA.RU приводит главные заявления президентов двух стран.
Заявления Владимира Путина
- РФ почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в энергетике.
- По словам российского главы, в 2022 году товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился на 18,5%. Он отметил, что доля рубля в первом полугодии во взаиморасчетах достигла 83%.
- Россия готова к совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке урана и лития.
- Путин сообщил, что в РФ живут и работают более одного миллиона таджикистанцев. По его словам, они вносят большой вклад в развитие экономики страны.
- Во время встречи также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации и ООН.
- Президент РФ заявил, что договорился с главой Таджикистана продолжить сотрудничать в вопросах безопасности. Он отметил, что с президентом Таджикистана достигнута договоренность в укреплении оборонного антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. В Таджикистане для поддержания стабильности размещена 201-я военная база РФ.
Заявления Эмомали Рахмона
- Рахмон рассматривает свой визит в РФ как серьезный шаг по укреплению сотрудничества между странами. Таджикистан выразил готовность к увеличению экспорта сельхозпродукции в Россию.
- Президент Таджикистана сообщил, что в стране нашли 800 месторождений полезных ископаемых. Он пригласил российский бизнес к сотрудничеству по освоению этих ресурсов.
- Таджикистан готов к дальнейшей совместной работе по развитию отношений с РФ. Об этом сообщил Рахмон. Он отметил, что договорился с Путиным выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов.
- В Душанбе построят театр имени Маяковского. Об этом заявил президент Таджикистана.
- Эмомали Рахмон сообщил, что на встрече с Путиным главы стран уделили большое внимание статусу русского языка в Таджикистане. «Обучение русскому языку в Таджикистане осуществляется обязательно на всех уровнях, с детского сада», — заявил Рахмон.
- Таджикистан единственно решением конфликта в Палестине считает резолюцию ООН и создание независимого палестинского государства. Об этом заявил глава Таджикистана.
- Президент Таджикистана пригласил Путина посетить страну. Рахмон отметил, что доволен результатами встречи с российским главой.
Документы, подписанные Таджикистаном и Россией
- План взаимодействия в сфере промышленности;
- меморандум о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере;
- план практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере на 2023—2025 годах;
- меморандум о сотрудничестве в экономике;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой судебных приставов;
- соглашение о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости;
- соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.
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