Жители ЯНАО отдали мошенникам за пять дней более шести миллионов рублей

Жители Ноябрьска и Муравленко лишились денег, поддавшись на уговоры мошенников

Шесть ямальцев расстались с деньгами за выходные, поверив мошенникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО с 16 по 20 ноября пять жителей Ноябрьска перевели мошенникам около 4,5 миллионов рублей, желая заработать на инвестициях, а жительница Муравленко рассталась с полутора миллионами рублей, так как доверила код от приложения «Госуслуги» незнакомцу. Об этих случаях сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«С 16 по 20 ноября в дежурную часть ОМВД по Ноябрьску обратились пятеро жителей города, которые столкнулись с мошенническими действиями. Потерпевшие пояснили полицейским, что им позвонили неизвестные и предложили дополнительный заработок от вложений. В дежурную часть полиции Муравленко 19 ноября с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. В ходе проведения проверки стражи порядка выяснили, что потерпевшей поступил звонок от неизвестного лица, которое сообщило о необходимости назвать код доступа к аккаунту на портале „Госуслуги“, что женщина и сделала», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО 21 ноября на официальном сайте.

«Инвесторам» из Ноябрьска неизвестный предложил установить на телефон специальное приложение, а после пополнить персональный виртуальный счет. Не дождавшись обещанной прибыли, ноябряне обратились в полицию. Граждане между собой не знакомы, а ущерб от махинаций злоумышленника составил более 4,5 миллионов рублей, по всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Жительница Муравленко, доверившая код от приложения «Госуслуги» неизвестному лицу, перевела по его требованию почти 200 тысяч рублей на указанный мошенником счет. Последний на этом не успокоился и заставил женщину взять кредит на 1 миллион 180 тысяч рублей, вероятно действуя путем шантажа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники полиции предупреждают, что для заработка путем инвестирования необходимо изучить финансовый рынок и не доверять обещаниям сомнительных менеджеров. Также не следует разглашать номер банковской карты, номера счетов, и идентификационные коды, служащие для защиты денежных средств и персональных данных неизвестным лицам.