Задержанного ФСБ экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» обвинили в коррупции

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, яковлев алексей
Алексея Яковлева привезли в Челябинск из Москвы в наручниках Фото:

Задержанного ФСБ замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-директора нацпарка «Таганай» Челябинской области Алексея Яковлева обвинили в получении ежемесячных взяток. Его привезли в наручниках из Москвы, и 21 ноября в Центральный райсуд Челябинска поступило ходатайство СК о взятии Яковлева под стражу.

«Яковлев, уже работая в Минприроды РФ, получил от нового директора нацпарка „Таганай“ Эльвины Новоселовой деньги за увеличение премиальных выплат сотрудникам парка. По версии следствия, Яковлев получал по 50 тысяч рублей ежемесячно с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года», — рассказал источник URA.RU.

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Общая сумма взяток составила 1 миллион 100 тысяч рублей. За это, как считает следствие, Яковлев обеспечил назначение Новоселовой директором «Таганая». Ранее она руководила нацпарком в статусе врио.

Яковлев был задержан в Москве 20 ноября. Уголовное дело возбуждено 18 ноября. 21 ноября в Центральном райсуде решается вопрос о выборе Яковлеву меры пресечения. Следователь 4-го отдела Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге попросил заключить Яковлева под стражу.

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Задержанного ФСБ замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-директора нацпарка «Таганай» Челябинской области Алексея Яковлева обвинили в получении ежемесячных взяток. Его привезли в наручниках из Москвы, и 21 ноября в Центральный райсуд Челябинска поступило ходатайство СК о взятии Яковлева под стражу. «Яковлев, уже работая в Минприроды РФ, получил от нового директора нацпарка „Таганай“ Эльвины Новоселовой деньги за увеличение премиальных выплат сотрудникам парка. По версии следствия, Яковлев получал по 50 тысяч рублей ежемесячно с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года», — рассказал источник URA.RU. Общая сумма взяток составила 1 миллион 100 тысяч рублей. За это, как считает следствие, Яковлев обеспечил назначение Новоселовой директором «Таганая». Ранее она руководила нацпарком в статусе врио. Яковлев был задержан в Москве 20 ноября. Уголовное дело возбуждено 18 ноября. 21 ноября в Центральном райсуде решается вопрос о выборе Яковлеву меры пресечения. Следователь 4-го отдела Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге попросил заключить Яковлева под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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