В Москве задержали экс-главу челябинского нацпарка «Таганай»: что о нем известно

Задержание Алексея Яковлева стало шоком для его земляков
Задержание замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Александра Яковлева вызвало болезненную реакцию в Челябинской области. В регионе Яковлев известен как экс-глава нацпарка «Таганай», успехи в развитии которого во многом связывали с личностью директора. Но, выясняется, интерес силовиков связан именно с работой Яковлева в «Таганае». URA.RU собрало информацию о предшествующей карьере топ-менеджера.
Начало карьеры
- Алексей Яковлев родился в Златоусте (где и расположен нацпарк) в феврале 1975 года. В 2003 году он закончил Челябинский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит».
- В июле 2010 года стал директором ФГБУ «Национальный парк «Таганай». В 2011 году в составе российской делегации прошел стажировку в национальных парках США.
- Его предшественник, Сергей Братухин, был осужден по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения). По заявлению прокурора суд взыскал с Братухина более 1,6 млн рублей, тот трудоустраивал в нацпарк «мертвые души» и присваивал начисленную несуществующим сотрудникам зарплату.
- В 2013 году в жизни Яковлева произошла трагедия. В автокатастрофе погибла его супруга Людмила. Сам он, находившийся в той же машине, остался в живых.
Второй нацпарк Алексея Яковлева
- В 2016 году Алексей Яковлев возглавил Экологический совет Челябинской области. Он же является одним из главных проектировщиков еще одного нацпарка — Зигальга. Это первый национальный парк, появившийся в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология», и четвертая федеральная особо охраняемая природная территория в Челябинской области (помимо нацпарков «Таганай», «Зюраткуль» и Ильменского заповедника).
- «Таганаем» Яковлев руководил до 2021 года. За это время число посетителей парка выросло с 35 тысяч до 234 тысяч человек — рекордным стал 2022 год. Именно он стал вдохновителем создания новых туристических маршрутов и экологических троп, что поначалу вызвало неприятие у туристов старой школы и местных жителей.
Переход в Москву
- Нацпарки финансируются из федерального бюджета, а их директора назначаются Минприроды РФ. В Златоусте считают, что Яковлеву благоволил глава ведомства Александр Козлов, которому челябинец и был обязан своим карьерным скачком. Тем более, все основания продвигать его по служебной лестницы имелись.
- При Алексее Яковлеве в нацпарке «Таганай» появились новые туристические маршруты и экотропы
- …а уникальная природная территория в окрестностях хребта Зигальга получила статус четвертого нацпарка в сравнительно небольшой Челябинской области
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