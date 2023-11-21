Полпред Якушев встретился с новым главой уральской Росгвардии

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев провел встречу с Владимиром Спиридоновым, которого назначили командующим Уральским округом Росгвардии в сентябре Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Владимиром Спиридоновым. Они обсудили приоритетные задачи ведомства, среди которых — обеспечение безопасности уральцев. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства.

«Анализ складывающейся оперативной обстановки свидетельствует, что сегодня перед нами стоит множество сложных задач. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — отметил Якушев.

Также он высоко оценил работу ведомства в 2023 году. Генерал-лейтенанта Владимира Спиридонова назначили командующим Уральским округом Росгвардии 18 сентября 2023 года. До этого он в течение двух лет был первым заместителем командующего Южным округом Росгвардии.

Владимир Спиридонов, в свою очередь, рассказал Владимиру Якушеву о рабочих планах
Владимир Спиридонов, в свою очередь, рассказал Владимиру Якушеву о рабочих планах
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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Владимиром Спиридоновым. Они обсудили приоритетные задачи ведомства, среди которых — обеспечение безопасности уральцев. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. «Анализ складывающейся оперативной обстановки свидетельствует, что сегодня перед нами стоит множество сложных задач. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — отметил Якушев. Также он высоко оценил работу ведомства в 2023 году. Генерал-лейтенанта Владимира Спиридонова назначили командующим Уральским округом Росгвардии 18 сентября 2023 года. До этого он в течение двух лет был первым заместителем командующего Южным округом Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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