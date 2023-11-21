Полпред Якушев встретился с новым главой уральской Росгвардии

Владимир Якушев провел встречу с Владимиром Спиридоновым, которого назначили командующим Уральским округом Росгвардии в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Владимиром Спиридоновым. Они обсудили приоритетные задачи ведомства, среди которых — обеспечение безопасности уральцев. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства.

«Анализ складывающейся оперативной обстановки свидетельствует, что сегодня перед нами стоит множество сложных задач. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — отметил Якушев.

Также он высоко оценил работу ведомства в 2023 году. Генерал-лейтенанта Владимира Спиридонова назначили командующим Уральским округом Росгвардии 18 сентября 2023 года. До этого он в течение двух лет был первым заместителем командующего Южным округом Росгвардии.