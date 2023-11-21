Свердловским мэрам дали указания по президентским выборам, аутсайдеров накажут

21 ноября 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Совещание продолжится завтра, но в немного другом составе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Явка на выборах президента РФ в Свердловской области должна быть не менее 70%. Как минимум 75% избирателей должны проголосовать за основного кандидата. Такие установки, как стало известно URA.RU, получили главы городов, которых собрали в правительственном санатории «Гранатовая бухта» на двухдневное совещание. По словам одного из участников встречи, мэров традиционно разбили на команды, каждая из которых придумывала, как достичь заявленных целевых показателей. «Будут ли применять для повышения явки лотереи? Это обсуждалось, но решения нет», — поделился собеседник. Он также подчеркнул, что особое внимание уделили обеспечению легитимности голосования. «Есть задача при мобилизации [бюджетников и сторонников власти] следить за тем, чтобы на избирательных участках были представлены разные слои населения. Например, на УИК надо привести 1400 человек, это число делится на группы: 100 пенсионеров, 200 рабочих, 150 студентов и так далее», — передал логику инсайдер. Также, отметил он, среди рассматриваемых кейсов было реагирование властей на возможные конфликтные ситуации в ходе предстоящей кампании. С мэрами сегодня во основном общались политический вице-губернатор Олег Чемезов (на днях как раз вернулся с похожей кремлевской учебы), директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев (курирует муниципальную политику). От кого-то из них, утверждает другой источник, прозвучал намек: мэры, которые в марте 2024-го (на это время намечены выборы) покажут самый высокий результат, «будут молодцы», а аутсайдеры «окажутся вне команды». Губернатор Евгений Куйвашев появился в санатории к вечеру. Как обычно, он с главами сыграл в волейбол (такой тимбилдинг). 22 ноября глава региона проведет совещание о социально-экономическом развитии региона. Выборы президента должны пройти 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Явка на выборах президента РФ в Свердловской области должна быть не менее 70%. Как минимум 75% избирателей должны проголосовать за основного кандидата. Такие установки, как стало известно URA.RU, получили главы городов, которых собрали в правительственном санатории «Гранатовая бухта» на двухдневное совещание. По словам одного из участников встречи, мэров традиционно разбили на команды, каждая из которых придумывала, как достичь заявленных целевых показателей. «Будут ли применять для повышения явки лотереи? Это обсуждалось, но решения нет», — поделился собеседник. Он также подчеркнул, что особое внимание уделили обеспечению легитимности голосования. «Есть задача при мобилизации [бюджетников и сторонников власти] следить за тем, чтобы на избирательных участках были представлены разные слои населения. Например, на УИК надо привести 1400 человек, это число делится на группы: 100 пенсионеров, 200 рабочих, 150 студентов и так далее», — передал логику инсайдер. Также, отметил он, среди рассматриваемых кейсов было реагирование властей на возможные конфликтные ситуации в ходе предстоящей кампании. С мэрами сегодня во основном общались политический вице-губернатор Олег Чемезов (на днях как раз вернулся с похожей кремлевской учебы), директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев (курирует муниципальную политику). От кого-то из них, утверждает другой источник, прозвучал намек: мэры, которые в марте 2024-го (на это время намечены выборы) покажут самый высокий результат, «будут молодцы», а аутсайдеры «окажутся вне команды». Губернатор Евгений Куйвашев появился в санатории к вечеру. Как обычно, он с главами сыграл в волейбол (такой тимбилдинг). 22 ноября глава региона проведет совещание о социально-экономическом развитии региона. Выборы президента должны пройти 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявил.