В Кургане перевозчики отменили пять автобусных маршрутов

В Кургане и области сокращается количество автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане сразу несколько автобусных маршрутов завершили свою работу. Прекратили существование и два межмуниципальных маршрута. Об этом сообщается в постановлениях администрации города и в социальных сетях.

«Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №318 «1-й микрорайон — улица Криволапова». Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №7 «7-й микрорайон — улица Криволапова». Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №371 «поселок Левашово — улица Лескова», — указано в постановлении на сайте мэрии.

Сообщается, что закрылись и другие городские маршруты. Действие свидетельств прекращено у перевозок №365 «улица Витебского — поселок ТЭЦ». Также завершена работа маршрута №12 «Телецентр — улица Халтурина (отдельные рейсы до „АО ‚НПО ‚Курганприбор‘)“. Данные постановления датируются 20 ноября 2023 года.

Кроме того, по информации из группы «Курганский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», перевозчик Кристина Бенкендорф написала заявление в департамент экономического развития Курганской области о прекращении перевозок №513 «Нижнее — Курган». С таким же заявлением обратился и предприниматель Дмитрий Тропин. Перевозчик прекратил перевозки по межмуниципальному маршруту №651 «Сафакулево — Курган».

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отменили семь автобусов. Данные маршруты начинали работу до введения транспортной реформы.