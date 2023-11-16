Власти Кургана отменили семь автобусных маршрутов

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Город. Курган, пенсионер, автобусная остановка, пассажир, автобус, женщина
В Кургане продолжают сокращать старые автобусные маршруты Фото:

В Кургане отменили семь автобусных маршрутов, которые работали до транспортной реформы. Постановления о прекращении действия свидетельства на перевозку пассажиров по этим маршрутам опубликованы на сайте администрации города Кургана.

«Прекратить действие свидетельства серия 45 № 0000181 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 307 «1 микрорайон — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)», — указано в постановлении администрации Кургана.

Отменены также маршруты: № 10 «ул. Гайдара — ОАО „Синтез“, № 396 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый, № 391 ‚1 микрорайон — ул. Криволапова‘, № 388 ‚Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон‘, № 403 ‚1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково), № 378 ‚пос. Вороновка — Сады ‚Радуга‘. Постановления вступают в силу со дня официального опубликования. Контроль за выполнением возложен на директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова и директора МКУ ‚Транспортное управление‘ Павла Коваленко.

Ранее URA.RU писало, что в результате транспортной реформы в Кургане сократили более 30 автобусных маршрутов. Также сообщалось, что мэрии пришлось отменить часть решений по транспортной реформе, которые касались нескольких маршрутов.

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В Кургане отменили семь автобусных маршрутов, которые работали до транспортной реформы. Постановления о прекращении действия свидетельства на перевозку пассажиров по этим маршрутам опубликованы на сайте администрации города Кургана. «Прекратить действие свидетельства серия 45 № 0000181 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 307 «1 микрорайон — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)», — указано в постановлении администрации Кургана. Отменены также маршруты: № 10 «ул. Гайдара — ОАО „Синтез“, № 396 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый, № 391 ‚1 микрорайон — ул. Криволапова‘, № 388 ‚Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон‘, № 403 ‚1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково), № 378 ‚пос. Вороновка — Сады ‚Радуга‘. Постановления вступают в силу со дня официального опубликования. Контроль за выполнением возложен на директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова и директора МКУ ‚Транспортное управление‘ Павла Коваленко. Ранее URA.RU писало, что в результате транспортной реформы в Кургане сократили более 30 автобусных маршрутов. Также сообщалось, что мэрии пришлось отменить часть решений по транспортной реформе, которые касались нескольких маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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