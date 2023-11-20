В ЯНАО проходит всероссийский форум молодежи северных народов

21 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

На молодежный форум приехали 100 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) открылся Всероссийский форум молодежи «Российский Север». На форум приехали 100 молодых ребят, представляющих 21 регион России. Об этом на своем сайте сообщает правительство ЯНАО. «Всероссийский форум молодежи „Российский Север“ платформы „Росмолодежь. События“ начал сегодня свою работу в столице Ямала. В этом году участниками мероприятия стали 100 молодых и талантливых ребят 35 национальностей из 21 региона России — от Мурманска до Сахалина», — говорится в сообщении. Форум «Российский Север» стал площадкой, где встречаются коренные и малочисленные народы Севера. Главной задачей мероприятия считается сохранение традиционных ценностей и культурно-историческое наследие в тандеме с современными технологиями.

В Салехарде (ЯНАО) открылся Всероссийский форум молодежи «Российский Север». На форум приехали 100 молодых ребят, представляющих 21 регион России. Об этом на своем сайте сообщает правительство ЯНАО. «Всероссийский форум молодежи „Российский Север“ платформы „Росмолодежь. События“ начал сегодня свою работу в столице Ямала. В этом году участниками мероприятия стали 100 молодых и талантливых ребят 35 национальностей из 21 региона России — от Мурманска до Сахалина», — говорится в сообщении. Форум «Российский Север» стал площадкой, где встречаются коренные и малочисленные народы Севера. Главной задачей мероприятия считается сохранение традиционных ценностей и культурно-историческое наследие в тандеме с современными технологиями.