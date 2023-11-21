21 ноября 2023

В Ростовской области застрелили криминального авторитета

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58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса Фото:

В Ростовской области четырьмя выстрелами в голову убили 58-летнего предпринимателя и криминального авторитета Владимира Борисенко. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«В Ростовской области застрелен предприниматель и по совместительству браток из 90-х. 58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса „Белой Калитвы“. Убийца выпустил четыре пули в лицо своей жертве. Объявлен план „Перехват“», — говорится в сообщении.

По информации авторов сообщения, Владимир Борисенко ранее отбывал наказание за убийство бизнесмена, брата лидера ростовского ЛДПР Ильи Пятибратова. Судом ему было назначено наказание в 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако, будучи амнистированным за службу в ЧВК «Вагнер», не так давно он вернулся в родной город, где создал криминальную группировку.

В конце октября стало известно об аресте бизнесмена и мецената Галиба Юсубова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алексея Зирина в 2003 году в Подмосковье. Известия, ссылаясь на силовиков сообщали, что Юсубов совершил убийство конкурента, чтобы занять его место наверху бандитской иерархии города Королева и подмять под себя мутные схемы Зирина.

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В Ростовской области четырьмя выстрелами в голову убили 58-летнего предпринимателя и криминального авторитета Владимира Борисенко. Об этом сообщает telegram-канал «112». «В Ростовской области застрелен предприниматель и по совместительству браток из 90-х. 58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса „Белой Калитвы“. Убийца выпустил четыре пули в лицо своей жертве. Объявлен план „Перехват“», — говорится в сообщении. По информации авторов сообщения, Владимир Борисенко ранее отбывал наказание за убийство бизнесмена, брата лидера ростовского ЛДПР Ильи Пятибратова. Судом ему было назначено наказание в 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако, будучи амнистированным за службу в ЧВК «Вагнер», не так давно он вернулся в родной город, где создал криминальную группировку. В конце октября стало известно об аресте бизнесмена и мецената Галиба Юсубова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алексея Зирина в 2003 году в Подмосковье. Известия, ссылаясь на силовиков сообщали, что Юсубов совершил убийство конкурента, чтобы занять его место наверху бандитской иерархии города Королева и подмять под себя мутные схемы Зирина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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