В Ростовской области застрелили криминального авторитета

22 ноября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростовской области четырьмя выстрелами в голову убили 58-летнего предпринимателя и криминального авторитета Владимира Борисенко. Об этом сообщает telegram-канал «112». «В Ростовской области застрелен предприниматель и по совместительству браток из 90-х. 58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса „Белой Калитвы“. Убийца выпустил четыре пули в лицо своей жертве. Объявлен план „Перехват“», — говорится в сообщении. По информации авторов сообщения, Владимир Борисенко ранее отбывал наказание за убийство бизнесмена, брата лидера ростовского ЛДПР Ильи Пятибратова. Судом ему было назначено наказание в 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако, будучи амнистированным за службу в ЧВК «Вагнер», не так давно он вернулся в родной город, где создал криминальную группировку. В конце октября стало известно об аресте бизнесмена и мецената Галиба Юсубова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алексея Зирина в 2003 году в Подмосковье. Известия, ссылаясь на силовиков сообщали, что Юсубов совершил убийство конкурента, чтобы занять его место наверху бандитской иерархии города Королева и подмять под себя мутные схемы Зирина.

В Ростовской области четырьмя выстрелами в голову убили 58-летнего предпринимателя и криминального авторитета Владимира Борисенко. Об этом сообщает telegram-канал «112». «В Ростовской области застрелен предприниматель и по совместительству браток из 90-х. 58-летнего Владимира Борисенко киллер поджидал возле спорткомплекса „Белой Калитвы“. Убийца выпустил четыре пули в лицо своей жертве. Объявлен план „Перехват“», — говорится в сообщении. По информации авторов сообщения, Владимир Борисенко ранее отбывал наказание за убийство бизнесмена, брата лидера ростовского ЛДПР Ильи Пятибратова. Судом ему было назначено наказание в 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако, будучи амнистированным за службу в ЧВК «Вагнер», не так давно он вернулся в родной город, где создал криминальную группировку. В конце октября стало известно об аресте бизнесмена и мецената Галиба Юсубова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алексея Зирина в 2003 году в Подмосковье. Известия, ссылаясь на силовиков сообщали, что Юсубов совершил убийство конкурента, чтобы занять его место наверху бандитской иерархии города Королева и подмять под себя мутные схемы Зирина.