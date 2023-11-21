На курганской трассе дорожники установили надземный пешеходный переход. Фото, видео

22 ноября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

На автодороге Курган-Челябинск установили надземный пешеходный переход Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган недалеко от сел Восход и Сладкокарасинское дорожники поздно вечером 21 ноября занимались установкой надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники компании „Анкорд“ монтировали на 183 километре автодороги Челябинск-Курган новый надземный пешеходный переход. Для этого с 22:00 до 23:00 и с 23:40 21 ноября до 00:40 22 ноября перекрывалась федеральная трасса», — рассказал журналист агентства. По словам ведущего эксперта ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Дмитрия Белобородова, надземный пешеходный переход поможет жителям сел Восход и Сладкокарасинское безопасно добираться до автобусной остановки. Подобный переход установлен недалеко от Кургана у микрорайона Зайково. Он добавил, что высота конструкции от дороги составляет 5,5 метров, длина пролетов 28,6 метров. По мнению Белобородова, переход сделан легким и прочным без единого сварного шва. Представитель подрядчика компании «Анкорд» Виктор Беляев отметил, что он второй раз за свою трудовую деятельность монтирует надземный переход с перекрытием федеральной трассы. Он добавил, что металлоконструкции оцинкованные, высокого качества, на их монтаж уйдет полтора часа.

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган недалеко от сел Восход и Сладкокарасинское дорожники поздно вечером 21 ноября занимались установкой надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники компании „Анкорд“ монтировали на 183 километре автодороги Челябинск-Курган новый надземный пешеходный переход. Для этого с 22:00 до 23:00 и с 23:40 21 ноября до 00:40 22 ноября перекрывалась федеральная трасса», — рассказал журналист агентства. По словам ведущего эксперта ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Дмитрия Белобородова, надземный пешеходный переход поможет жителям сел Восход и Сладкокарасинское безопасно добираться до автобусной остановки. Подобный переход установлен недалеко от Кургана у микрорайона Зайково. Он добавил, что высота конструкции от дороги составляет 5,5 метров, длина пролетов 28,6 метров. По мнению Белобородова, переход сделан легким и прочным без единого сварного шва. Представитель подрядчика компании «Анкорд» Виктор Беляев отметил, что он второй раз за свою трудовую деятельность монтирует надземный переход с перекрытием федеральной трассы. Он добавил, что металлоконструкции оцинкованные, высокого качества, на их монтаж уйдет полтора часа.