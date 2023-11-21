21 ноября 2023

На курганской трассе дорожники установили надземный пешеходный переход. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного перехода . Курган
На автодороге Курган-Челябинск установили надземный пешеходный переход Фото:

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган недалеко от сел Восход и Сладкокарасинское дорожники поздно вечером 21 ноября занимались установкой надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники компании „Анкорд“ монтировали на 183 километре автодороги Челябинск-Курган новый надземный пешеходный переход. Для этого с 22:00 до 23:00 и с 23:40 21 ноября до 00:40 22 ноября перекрывалась федеральная трасса», — рассказал журналист агентства.

По словам ведущего эксперта ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Дмитрия Белобородова, надземный пешеходный переход поможет жителям сел Восход и Сладкокарасинское безопасно добираться до автобусной остановки. Подобный переход установлен недалеко от Кургана у микрорайона Зайково. Он добавил, что высота конструкции от дороги составляет 5,5 метров, длина пролетов 28,6 метров. По мнению Белобородова, переход сделан легким и прочным без единого сварного шва.

Представитель подрядчика компании «Анкорд» Виктор Беляев отметил, что он второй раз за свою трудовую деятельность монтирует надземный переход с перекрытием федеральной трассы. Он добавил, что металлоконструкции оцинкованные, высокого качества, на их монтаж уйдет полтора часа.

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На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган недалеко от сел Восход и Сладкокарасинское дорожники поздно вечером 21 ноября занимались установкой надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники компании „Анкорд“ монтировали на 183 километре автодороги Челябинск-Курган новый надземный пешеходный переход. Для этого с 22:00 до 23:00 и с 23:40 21 ноября до 00:40 22 ноября перекрывалась федеральная трасса», — рассказал журналист агентства. По словам ведущего эксперта ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Дмитрия Белобородова, надземный пешеходный переход поможет жителям сел Восход и Сладкокарасинское безопасно добираться до автобусной остановки. Подобный переход установлен недалеко от Кургана у микрорайона Зайково. Он добавил, что высота конструкции от дороги составляет 5,5 метров, длина пролетов 28,6 метров. По мнению Белобородова, переход сделан легким и прочным без единого сварного шва. Представитель подрядчика компании «Анкорд» Виктор Беляев отметил, что он второй раз за свою трудовую деятельность монтирует надземный переход с перекрытием федеральной трассы. Он добавил, что металлоконструкции оцинкованные, высокого качества, на их монтаж уйдет полтора часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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