21 ноября 2023

Гендиректор Binance покинул пост после скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом он написал в соцсети.

«Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн Чжао на своей странице в соцсети Х.

Основателя криптобиржи обвиняли в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США. После скандала Binance согласилась выплатить властям США более четырех млрд долларов за нарушение закона о банковской тайне. Новым гендиректором криптобиржи стал бывший глобальный руководитель региональных рынков Ричард Тенг.

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Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом он написал в соцсети. «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн Чжао на своей странице в соцсети Х. Основателя криптобиржи обвиняли в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США. После скандала Binance согласилась выплатить властям США более четырех млрд долларов за нарушение закона о банковской тайне. Новым гендиректором криптобиржи стал бывший глобальный руководитель региональных рынков Ричард Тенг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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