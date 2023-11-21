Гендиректор Binance покинул пост после скандала

22 ноября 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом он написал в соцсети. «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн Чжао на своей странице в соцсети Х. Основателя криптобиржи обвиняли в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США. После скандала Binance согласилась выплатить властям США более четырех млрд долларов за нарушение закона о банковской тайне. Новым гендиректором криптобиржи стал бывший глобальный руководитель региональных рынков Ричард Тенг.

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом он написал в соцсети. «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн Чжао на своей странице в соцсети Х. Основателя криптобиржи обвиняли в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США. После скандала Binance согласилась выплатить властям США более четырех млрд долларов за нарушение закона о банковской тайне. Новым гендиректором криптобиржи стал бывший глобальный руководитель региональных рынков Ричард Тенг.