Гендиректор Binance покинул пост после скандала

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом он написал в соцсети.
«Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн Чжао на своей странице в соцсети Х.
Основателя криптобиржи обвиняли в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США. После скандала Binance согласилась выплатить властям США более четырех млрд долларов за нарушение закона о банковской тайне. Новым гендиректором криптобиржи стал бывший глобальный руководитель региональных рынков Ричард Тенг.
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