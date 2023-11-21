Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году ради дружбы с РФ

22 ноября 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. «Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС. БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС.

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. «Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС. БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС.