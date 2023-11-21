21 ноября 2023

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году ради дружбы с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

«Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС.

БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС.

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Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. «Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС. БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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