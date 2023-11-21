21 ноября 2023

В РФ ожидают дефицит недвижимости в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, недвижимость, высотки, жилые дома, новостройки, жилье, тэн, ten
Высокий спрос на жилье приближает российский рынок к дефициту недвижимости Фото:

Ажиотажный спрос на жилье в новостройках вызвал дефицит предложения на 2024 год. Желание россиян приобрести недвижимость объясняется востребованными льготными программами на фоне роста ключевой ставки, следует из анализа компании «Дом.РФ».

«Повышение спроса на жилье вызвано льготной ипотекой на фоне роста ставок. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) достигло рекордного показателя — 526 тысяч за январь—сентябрь 2023 года, что на 10% больше, чем годом ранее, а также на 26% больше, чем за тот же срок в 2021 году. Наблюдавшийся ажиотаж в последнее время начал двигать рынок в стороны дефицита предложения», — сказано в сообщении.

Подобные риски отмечают по отношению к новостройкам, которые находятся на финальной части строительства. В проектах с плановым вводом в 2023 году уже распродано 75% площадей, а часть объема нереализованного жилья будет введена после 2024 года. По информации компании, в проектах, вводы которых намечен на 2024—2025 годы, уже распродана треть жилья.

Несмотря на прогнозируемый дефицит жилья, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что российский рынок недвижимости близок к началу стагнации. По ее мнению, высокая ключевая ставка сократила возможности на рынке вторичного жилья.

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Ажиотажный спрос на жилье в новостройках вызвал дефицит предложения на 2024 год. Желание россиян приобрести недвижимость объясняется востребованными льготными программами на фоне роста ключевой ставки, следует из анализа компании «Дом.РФ». «Повышение спроса на жилье вызвано льготной ипотекой на фоне роста ставок. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) достигло рекордного показателя — 526 тысяч за январь—сентябрь 2023 года, что на 10% больше, чем годом ранее, а также на 26% больше, чем за тот же срок в 2021 году. Наблюдавшийся ажиотаж в последнее время начал двигать рынок в стороны дефицита предложения», — сказано в сообщении. Подобные риски отмечают по отношению к новостройкам, которые находятся на финальной части строительства. В проектах с плановым вводом в 2023 году уже распродано 75% площадей, а часть объема нереализованного жилья будет введена после 2024 года. По информации компании, в проектах, вводы которых намечен на 2024—2025 годы, уже распродана треть жилья. Несмотря на прогнозируемый дефицит жилья, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что российский рынок недвижимости близок к началу стагнации. По ее мнению, высокая ключевая ставка сократила возможности на рынке вторичного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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