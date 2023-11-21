Аналитик Радченко: рынок недвижимости в РФ находится в начале застоя

22 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

На данный момент сложно сказать, будут ли повышаться или снижаться цены на рынке недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский рынок недвижимости находится в начале тренда стагнации (застоя). Об этом URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Рынок недвижимости очень инертный. Это не рынок облигаций, который в один день рухнул от какой-то новости или воспрял. Он имеет 3-4 месяца раскачки. В 2014 году ввели санкции. Практически весь год народ носился с обесцененными рублями, распихивая их в котлованы и квадратные метры. В 2015 году начался застой. Весь 2016-й рынок стагнировал и падал на 20—30%. И только к 2017 году начал возрождаться, раскачиваться и потом стартанул во время COVID-19 за счет льгот. Сейчас мы в начале тренда стагнации. Будет ли понижение цен? Будет ли повышение? Сложно сейчас сказать, потому что много факторов, которые определяют вероятность того или иного события», — сказала Ирина Радченко. Собеседница агентства добавила, что высокая ключевая ставка сократила возможности на рынке вторичного жилья. «Сейчас операции на вторичном рынке возможны только за счет небольших доплат или если есть полная сумма. Но в последние годы у нас больше половины сделок происходило с помощью ипотечных кредитов. Это еще не предел, потому что в Европе, Америке больше 90% сделок ипотечные. Вторичный рынок не умрет, потому что кто-то уложится и без ипотеки, но он значительно сократится. А на рынке первички, где пока сохраняется льготная программа на новостройки, ничего не произойдет. Ипотека как была 8%, так и осталась», — подчеркнула президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ранее стало известно, что средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья в России выросла на 6% к октябрю 2022 года. Она составила четыре миллиона рублей. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский рынок недвижимости находится в начале тренда стагнации (застоя). Об этом URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Рынок недвижимости очень инертный. Это не рынок облигаций, который в один день рухнул от какой-то новости или воспрял. Он имеет 3-4 месяца раскачки. В 2014 году ввели санкции. Практически весь год народ носился с обесцененными рублями, распихивая их в котлованы и квадратные метры. В 2015 году начался застой. Весь 2016-й рынок стагнировал и падал на 20—30%. И только к 2017 году начал возрождаться, раскачиваться и потом стартанул во время COVID-19 за счет льгот. Сейчас мы в начале тренда стагнации. Будет ли понижение цен? Будет ли повышение? Сложно сейчас сказать, потому что много факторов, которые определяют вероятность того или иного события», — сказала Ирина Радченко. Собеседница агентства добавила, что высокая ключевая ставка сократила возможности на рынке вторичного жилья. «Сейчас операции на вторичном рынке возможны только за счет небольших доплат или если есть полная сумма. Но в последние годы у нас больше половины сделок происходило с помощью ипотечных кредитов. Это еще не предел, потому что в Европе, Америке больше 90% сделок ипотечные. Вторичный рынок не умрет, потому что кто-то уложится и без ипотеки, но он значительно сократится. А на рынке первички, где пока сохраняется льготная программа на новостройки, ничего не произойдет. Ипотека как была 8%, так и осталась», — подчеркнула президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ранее стало известно, что средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья в России выросла на 6% к октябрю 2022 года. Она составила четыре миллиона рублей. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости жилья.