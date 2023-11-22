Израиль пошел на компромисс с ХАМАС на новых условиях

Правительство Израиля одобрило сделку с палестинскими боевиками ХАМАС по освобождению заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios.
«Кабинет министров Израиля одобрил сделку, согласно которой ХАМАС освободит десятки израильских заложников в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа. На данный момент заложники содержатся в тюрьмах», —
ХАМАС отпустит на свободу 50 заложников, в их числе женщины и дети до 19 лет, взамен на 150 палестинских заключенных. Израиль на время перемирия полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа.
Ранее боевики ХАМАС планировали освободить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Сообщалось, что сделка пройдет в рамках пятидневного перемирия.
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