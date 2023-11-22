Израиль пошел на компромисс с ХАМАС на новых условиях

Axios: Израиль одобрил сделку с ХАМАС по перемирию и освобождению заложников
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Правительство Израиля одобрило сделку с палестинскими боевиками ХАМАС по освобождению заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios.

«Кабинет министров Израиля одобрил сделку, согласно которой ХАМАС освободит десятки израильских заложников в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа. На данный момент заложники содержатся в тюрьмах», — говорится в материале.

ХАМАС отпустит на свободу 50 заложников, в их числе женщины и дети до 19 лет, взамен на 150 палестинских заключенных. Израиль на время перемирия полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа.

Ранее боевики ХАМАС планировали освободить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Сообщалось, что сделка пройдет в рамках пятидневного перемирия.

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Правительство Израиля одобрило сделку с палестинскими боевиками ХАМАС по освобождению заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios. «Кабинет министров Израиля одобрил сделку, согласно которой ХАМАС освободит десятки израильских заложников в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа. На данный момент заложники содержатся в тюрьмах», — говорится в материале. ХАМАС отпустит на свободу 50 заложников, в их числе женщины и дети до 19 лет, взамен на 150 палестинских заключенных. Израиль на время перемирия полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа. Ранее боевики ХАМАС планировали освободить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Сообщалось, что сделка пройдет в рамках пятидневного перемирия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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