Французский журналист расшифровал многозначительный жест Путина

Журналист Фенвик: улыбка Путина олицетворяет преимущество России на фронте
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Хорошее настроение Владимира Путина говорит об отличном положении дел на фронте, заявил Галаге Фенвик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях говорит о возникновении тяжелого момента для Украины и ее союзников. Такое мнение выразил французский журналист Галаге Фенвик.

«Владимир Путин улыбается. Все идет своим чередом», — передает слова Фенвика телеканал LCI. Он добавил, что российский лидер находится в своей стихии. Жкрналист также выразил мнение, что события на международной арене развиваются в нужном направлении для России, и подобное положение дел вокруг украинского конфликта сигнализирует о «тяжелом моменте» для Запада.

Бывший польский генерал-майор Богуслав Пацек высказал мнение о тяжелой ситуации в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинская армия страдает от усталости от конфликта и больших потерь. Пацек также отметил, что Киев находится в трудном положении, и в таких условиях у украинских военных, измотанных боевыми действиями, все чаще наблюдается «синдром опущенных рук», передает RT.

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Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях говорит о возникновении тяжелого момента для Украины и ее союзников. Такое мнение выразил французский журналист Галаге Фенвик. «Владимир Путин улыбается. Все идет своим чередом», — передает слова Фенвика телеканал LCI. Он добавил, что российский лидер находится в своей стихии. Жкрналист также выразил мнение, что события на международной арене развиваются в нужном направлении для России, и подобное положение дел вокруг украинского конфликта сигнализирует о «тяжелом моменте» для Запада. Бывший польский генерал-майор Богуслав Пацек высказал мнение о тяжелой ситуации в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинская армия страдает от усталости от конфликта и больших потерь. Пацек также отметил, что Киев находится в трудном положении, и в таких условиях у украинских военных, измотанных боевыми действиями, все чаще наблюдается «синдром опущенных рук», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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