Французский журналист расшифровал многозначительный жест Путина

Журналист Фенвик: улыбка Путина олицетворяет преимущество России на фронте

22 ноября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Хорошее настроение Владимира Путина говорит об отличном положении дел на фронте, заявил Галаге Фенвик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях говорит о возникновении тяжелого момента для Украины и ее союзников. Такое мнение выразил французский журналист Галаге Фенвик. «Владимир Путин улыбается. Все идет своим чередом», — передает слова Фенвика телеканал LCI. Он добавил, что российский лидер находится в своей стихии. Жкрналист также выразил мнение, что события на международной арене развиваются в нужном направлении для России, и подобное положение дел вокруг украинского конфликта сигнализирует о «тяжелом моменте» для Запада. Бывший польский генерал-майор Богуслав Пацек высказал мнение о тяжелой ситуации в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинская армия страдает от усталости от конфликта и больших потерь. Пацек также отметил, что Киев находится в трудном положении, и в таких условиях у украинских военных, измотанных боевыми действиями, все чаще наблюдается «синдром опущенных рук», передает RT.

Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях говорит о возникновении тяжелого момента для Украины и ее союзников. Такое мнение выразил французский журналист Галаге Фенвик. «Владимир Путин улыбается. Все идет своим чередом», — передает слова Фенвика телеканал LCI. Он добавил, что российский лидер находится в своей стихии. Жкрналист также выразил мнение, что события на международной арене развиваются в нужном направлении для России, и подобное положение дел вокруг украинского конфликта сигнализирует о «тяжелом моменте» для Запада. Бывший польский генерал-майор Богуслав Пацек высказал мнение о тяжелой ситуации в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинская армия страдает от усталости от конфликта и больших потерь. Пацек также отметил, что Киев находится в трудном положении, и в таких условиях у украинских военных, измотанных боевыми действиями, все чаще наблюдается «синдром опущенных рук», передает RT.