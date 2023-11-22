В Черном море уничтожены катера ВСУ, следовавшие к Крыму

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В Черном море уничтожено четыре украинских катера, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В акватории Черного моря были уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в западной части акватории Черного моря.

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В Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В акватории Черного моря были уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в западной части акватории Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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