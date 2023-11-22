В Черном море уничтожены катера ВСУ, следовавшие к Крыму

В Черном море уничтожено четыре украинских катера, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В акватории Черного моря были уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины», —
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