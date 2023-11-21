21 ноября 2023

В Тюмени найдено тело подростка

В Тюмени найдено тело подростка, которого искали с 14 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело ребенка было найдено 21 ноября Фото:

В Тюмени погибла 16-летняя девушка, которая пропала 14 ноября. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла», — коротко указано в публикации поисковиков.

Причины гибели ребенка не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя девочка. Поисками ребенка занимались не только силовики, но и волонтеры.

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В Тюмени погибла 16-летняя девушка, которая пропала 14 ноября. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Найдена. Погибла», — коротко указано в публикации поисковиков. Причины гибели ребенка не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя девочка. Поисками ребенка занимались не только силовики, но и волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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