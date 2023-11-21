В Тюмени найдено тело подростка

Тело ребенка было найдено 21 ноября
В Тюмени погибла 16-летняя девушка, которая пропала 14 ноября. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена. Погибла», — коротко указано в публикации поисковиков.
Причины гибели ребенка не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя девочка. Поисками ребенка занимались не только силовики, но и волонтеры.
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