В Тюмени неделю не могут найти исчезнувшую девочку-подростка. Фото

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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, паз, школьники
Девочка пропала без вести 14 ноября Фото:

В Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя Кристина Мокринская. До сих пор о девочке ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области.

«Внимание, помогите найти подростка! Кристина Мокринская, 16 лет. Пропала в Центральном районе Тюмени 14 ноября», — сообщают поисковики.

Неизвестно, во что была одета девочка в день исчезновения. У нее рыжие волосы и серо-зеленые глаза, рост ребенка 160 сантиметров.

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-982-909-15-00, 8-952-142-06-59.

Фото:

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В Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя Кристина Мокринская. До сих пор о девочке ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области. «Внимание, помогите найти подростка! Кристина Мокринская, 16 лет. Пропала в Центральном районе Тюмени 14 ноября», — сообщают поисковики. Неизвестно, во что была одета девочка в день исчезновения. У нее рыжие волосы и серо-зеленые глаза, рост ребенка 160 сантиметров. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-982-909-15-00, 8-952-142-06-59.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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