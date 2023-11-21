Девочка пропала без вести 14 ноября
В Тюмени 14 ноября пропала 16-летняя Кристина Мокринская. До сих пор о девочке ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области.
«Внимание, помогите найти подростка! Кристина Мокринская, 16 лет. Пропала в Центральном районе Тюмени 14 ноября», — сообщают поисковики.
Неизвестно, во что была одета девочка в день исчезновения. У нее рыжие волосы и серо-зеленые глаза, рост ребенка 160 сантиметров.
Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-982-909-15-00, 8-952-142-06-59.
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