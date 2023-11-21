21 ноября 2023

Губернатор Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
Губернатор Александр Моор поручил найти серьезных инвесторов до 1 марта 2024 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов в регион и подготовить с ними содержательные переговоры до 1 марта 2024 года. Об этом он рассказал в своем ежегодном послании депутатам областной думы.

«Межрегиональная конкуренция ужесточается. Необходимы адекватные предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступление с ними в прямые и содержательные переговоры. Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок — до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — поручил губернатор Тюменской области.

Губернатор отметил, что область входит в топ-3 среди российских субъектов по инвестиционному климату. Ранее он сообщал, что поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов в регион и подготовить с ними содержательные переговоры до 1 марта 2024 года. Об этом он рассказал в своем ежегодном послании депутатам областной думы. «Межрегиональная конкуренция ужесточается. Необходимы адекватные предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступление с ними в прямые и содержательные переговоры. Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок — до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — поручил губернатор Тюменской области. Губернатор отметил, что область входит в топ-3 среди российских субъектов по инвестиционному климату. Ранее он сообщал, что поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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