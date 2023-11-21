Губернатор Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов

22 ноября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор поручил найти серьезных инвесторов до 1 марта 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов в регион и подготовить с ними содержательные переговоры до 1 марта 2024 года. Об этом он рассказал в своем ежегодном послании депутатам областной думы. «Межрегиональная конкуренция ужесточается. Необходимы адекватные предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступление с ними в прямые и содержательные переговоры. Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок — до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — поручил губернатор Тюменской области. Губернатор отметил, что область входит в топ-3 среди российских субъектов по инвестиционному климату. Ранее он сообщал, что поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям искать серьезных инвесторов в регион и подготовить с ними содержательные переговоры до 1 марта 2024 года. Об этом он рассказал в своем ежегодном послании депутатам областной думы. «Межрегиональная конкуренция ужесточается. Необходимы адекватные предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступление с ними в прямые и содержательные переговоры. Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок — до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву», — поручил губернатор Тюменской области. Губернатор отметил, что область входит в топ-3 среди российских субъектов по инвестиционному климату. Ранее он сообщал, что поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона.