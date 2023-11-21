Суд отправил в колонию свердловчанина, забившего до смерти мужчину

22 ноября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мужчина получил девять лет строго режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 27-летнего мужчину, забившего до смерти знакомого на улице, отправили в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, 16 сентября 2022 года мужчины выпивали в одном из кафе Нижнего Тагила. После этого на улице между ними произошел конфликт. «Свердловчанин бил мужчину ногами по голове. После случившегося он помог жене донести пострадавшего до дома», — отметили в ведомстве. Потерпевший скончался дома от полученных травм. Мужчину отправили в колонию на девять лет. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что бил знакомого в целях самообороны. «А то, что он избивал его ногами — якобы не помнит вовсе», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 27-летнего мужчину, забившего до смерти знакомого на улице, отправили в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, 16 сентября 2022 года мужчины выпивали в одном из кафе Нижнего Тагила. После этого на улице между ними произошел конфликт. «Свердловчанин бил мужчину ногами по голове. После случившегося он помог жене донести пострадавшего до дома», — отметили в ведомстве. Потерпевший скончался дома от полученных травм. Мужчину отправили в колонию на девять лет. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что бил знакомого в целях самообороны. «А то, что он избивал его ногами — якобы не помнит вовсе», — добавили в пресс-службе прокуратуры.