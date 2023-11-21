21 ноября 2023

Суд отправил в колонию свердловчанина, забившего до смерти мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил девять лет строго режима Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 27-летнего мужчину, забившего до смерти знакомого на улице, отправили в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 16 сентября 2022 года мужчины выпивали в одном из кафе Нижнего Тагила. После этого на улице между ними произошел конфликт. «Свердловчанин бил мужчину ногами по голове. После случившегося он помог жене донести пострадавшего до дома», — отметили в ведомстве. Потерпевший скончался дома от полученных травм. Мужчину отправили в колонию на девять лет.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что бил знакомого в целях самообороны. «А то, что он избивал его ногами — якобы не помнит вовсе», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 27-летнего мужчину, забившего до смерти знакомого на улице, отправили в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, 16 сентября 2022 года мужчины выпивали в одном из кафе Нижнего Тагила. После этого на улице между ними произошел конфликт. «Свердловчанин бил мужчину ногами по голове. После случившегося он помог жене донести пострадавшего до дома», — отметили в ведомстве. Потерпевший скончался дома от полученных травм. Мужчину отправили в колонию на девять лет. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что бил знакомого в целях самообороны. «А то, что он избивал его ногами — якобы не помнит вовсе», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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