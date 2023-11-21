21 ноября 2023

Тюменцы составили рейтинг продуктов, которые подорожали сильнее всего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Сильнее всего, по мнению тюменцев, в цене выросли яйца и куриное мясо Фото:

Жители Тюмени жалуются на регулярное повышение цен на продукты. Telegram-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих читателей и выяснил, какие позиции подорожали сильнее всего. По мнению горожан, заметный рост показало куриное мясо, яйца и молоко.

«Мясо: как филе курицы добралось с 300 до 450 рублей? Почему говядина стоит 700 вместо 400 рублей?» — пожаловался тюменец Антон.

«Все подорожало. Хлеб, мясо, рыба, молоко», — сообщает подписчица «Темы Тюмени» Вики.

«Как резко выросла цена на яйца шокирует, причем очень заметная разница», — сообщает тюменка Лариса. «Пишите: курица и ее золотые яйца», — добавляет подписчица с ником Королина.

Помимо куриного мяса и яиц читатели отмечают, что в цене возросли молочные продукты, шоколад и макароны. Также среди проголосовавших есть замечания по поводу роста стоимости соков и шоколада.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени жалуются на регулярное повышение цен на продукты. Telegram-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих читателей и выяснил, какие позиции подорожали сильнее всего. По мнению горожан, заметный рост показало куриное мясо, яйца и молоко. «Мясо: как филе курицы добралось с 300 до 450 рублей? Почему говядина стоит 700 вместо 400 рублей?» — пожаловался тюменец Антон. «Все подорожало. Хлеб, мясо, рыба, молоко», — сообщает подписчица «Темы Тюмени» Вики. «Как резко выросла цена на яйца шокирует, причем очень заметная разница», — сообщает тюменка Лариса. «Пишите: курица и ее золотые яйца», — добавляет подписчица с ником Королина. Помимо куриного мяса и яиц читатели отмечают, что в цене возросли молочные продукты, шоколад и макароны. Также среди проголосовавших есть замечания по поводу роста стоимости соков и шоколада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...