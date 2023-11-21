Тюменцы составили рейтинг продуктов, которые подорожали сильнее всего

Жители Тюмени жалуются на регулярное повышение цен на продукты. Telegram-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих читателей и выяснил, какие позиции подорожали сильнее всего. По мнению горожан, заметный рост показало куриное мясо, яйца и молоко.
«Мясо: как филе курицы добралось с 300 до 450 рублей? Почему говядина стоит 700 вместо 400 рублей?» — пожаловался тюменец Антон.
«Все подорожало. Хлеб, мясо, рыба, молоко», — сообщает подписчица «Темы Тюмени» Вики.
«Как резко выросла цена на яйца шокирует, причем очень заметная разница», — сообщает тюменка Лариса. «Пишите: курица и ее золотые яйца», — добавляет подписчица с ником Королина.
Помимо куриного мяса и яиц читатели отмечают, что в цене возросли молочные продукты, шоколад и макароны. Также среди проголосовавших есть замечания по поводу роста стоимости соков и шоколада.
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