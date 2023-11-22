Свердловский министр пострадает от собственной интриги

В агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области закончилась проверка

Расходы АИСО могут урезать за счет упразднения одной из ставок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков может лишиться своего человека в подведомственном Агентстве по привлечению инвестиций (АИСО). Как стало известно URA.RU, таковы итоги внутренней проверки, якобы инициированной самим же Третьяковым.

Она проходила в одной время с прокурорской проверкой. Прокуратура серьезных нарушений в АИСО не выявила, знает источник URA.RU. В то время как контрольное управление губернатора пришло к выводу, что расходов у Агентства слишком много, их нужно урезать. Так возникла идея сократить одного из двух советников гендиректора АИСО Михаила Васильева — Константина Тюкина. Его называют протеже Третьякова.

«Третьяков задумал эту проверку для того, чтобы получить аргументы для увольнения Васильева и продвинуть на его место Тюкина», — поделился собеседник URA.RU. Источник в окружении министра утверждает, что проверка стартовала не по воле Третьякова и что Тюкина он лишь пригласил на работу — и больше никак его не продвигает.

Михаил Васильев, в свою очередь, в беседе с корреспондентом отметил, что в агентстве еще знакомятся с результатами проверки и «обязательно примут меры к устранению замечаний». Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области создали в 2019 году по инициативе правительства как «единое окно» для инвесторов. Организация выступает посредником между бизнесом и банками, ресурсоснабжающими и властными учреждениями. Отдельное направление АИСО — конгрессно-выставочная деятельность, где оно выступает оператором участия правительства и предприятий региона в выставках.