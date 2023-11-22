Алексей Текслер рассказал журналистке телеканала «Россия» о Челябинской области Фото: Владимир Васин © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве экскурсовода познакомил журналистов со стендом региона на выставке «Россия». Об этом 22 ноября сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Алексей Текслер показал журналистке телеканала „Россия“ экспозицию Челябинской области. Текслер рассказал о Больших Айских притесах высотой 100 метров, где над пропастью можно покачаться на качелях», — уточнил корреспондент URA.RU.

Экскурсия прошла в рамках Дня Челябинской области, который сегодня проходит на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В программе Дня региона — культурные мероприятия, гастрономическая и обширная познавательная программы. Гости экспозиции смогут узнать об истории, достопримечательностях, экономике и традициях Челябинской области. В этот день запланированы экскурсии и мастер-классы, посвященные региону. На локации выступят также челябинские спортсмены, творческие коллективы и ученые.

Гостем стенда стал шоумен Станислав Ярушин. Артист, являющийся уроженцем Челябинска, также охотно знакомит гостей стенда с достопримечательностями региона.