Челябинский губернатор выступил экскурсоводом на выставке «Россия». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область на форуме "Россия" на ВДНХ
Алексей Текслер рассказал журналистке телеканала «Россия» о Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве экскурсовода познакомил журналистов со стендом региона на выставке «Россия». Об этом 22 ноября сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Алексей Текслер показал журналистке телеканала „Россия“ экспозицию Челябинской области. Текслер рассказал о Больших Айских притесах высотой 100 метров, где над пропастью можно покачаться на качелях», — уточнил корреспондент URA.RU.

Экскурсия прошла в рамках Дня Челябинской области, который сегодня проходит на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В программе Дня региона — культурные мероприятия, гастрономическая и обширная познавательная программы. Гости экспозиции смогут узнать об истории, достопримечательностях, экономике и традициях Челябинской области. В этот день запланированы экскурсии и мастер-классы, посвященные региону. На локации выступят также челябинские спортсмены, творческие коллективы и ученые.

Гостем стенда стал шоумен Станислав Ярушин. Артист, являющийся уроженцем Челябинска, также охотно знакомит гостей стенда с достопримечательностями региона.

Челябинская область на форуме "Россия" на ВДНХ
Станислав Ярушин всегда подчеркивал, что он уроженец Челябинска
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве экскурсовода познакомил журналистов со стендом региона на выставке «Россия». Об этом 22 ноября сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Алексей Текслер показал журналистке телеканала „Россия“ экспозицию Челябинской области. Текслер рассказал о Больших Айских притесах высотой 100 метров, где над пропастью можно покачаться на качелях», — уточнил корреспондент URA.RU. Экскурсия прошла в рамках Дня Челябинской области, который сегодня проходит на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В программе Дня региона — культурные мероприятия, гастрономическая и обширная познавательная программы. Гости экспозиции смогут узнать об истории, достопримечательностях, экономике и традициях Челябинской области. В этот день запланированы экскурсии и мастер-классы, посвященные региону. На локации выступят также челябинские спортсмены, творческие коллективы и ученые. Гостем стенда стал шоумен Станислав Ярушин. Артист, являющийся уроженцем Челябинска, также охотно знакомит гостей стенда с достопримечательностями региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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