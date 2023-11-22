Вокруг макета, расположенного в центре зала, собралась толпа посетителей Фото: Владимир Васин © URA.RU

У интерактивного макета Челябинска на выставке «Россия» (ВДНХ) 22 ноября собралась толпа посетителей. Расположение стенда назвал удачным депутат госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин, передает корреспондент URA.RU.

«Считаю, что получилось очень ярко и информативно, удачно и расположение — практически в центре зала. Уверен, что стенд произведет впечатление и на москвичей, и на гостей столицы», — заявил URA.RU Вяткин.

Масштаб города на макете изменен. Это было необходимо для того, чтобы показать все знаковые места областного центра. В их числе аэропорт Игоря Курчатова, Колесо обозрения и озеро Смолино. На стенд уже прибыл челябинский губернатор Алексей Текслер. Торжественная часть и экскурсионная программа возьмет старт с его выступления.

В павильоне расположили также интерактивную доску, показывающую работу предприятий региона в режиме реального времени. Инсталляцию назвали «У папы на работе»: каждый из посетителей может узнать подробности о знаковых производствах региона и посмотреть на процесс изнутри. В числе объектов также настольный хоккейный корт с клубами «Трактор» и «Металлург», подвесные качели над экраном с озером Тургояк. Отдельно выделили локацию для модели Магнитогорска — город изображен на наземном экране с высоты птичьего полета.

День Челябинской области на ВДНХ был назначен на 22 ноября. В этот день запланированы экскурсии и мастер-классы, посвященные региону. На локации выступят также челябинские спортсмены, творческие коллективы и ученые.

По всей локации работают экраны с интерактивными экскурсиями по знаковым местам региона Фото: Владимир Васин © URA.RU

К стенду прикрепили специальный планшет, который позволяет рассмотреть макет «изнутри» Фото: Владимир Васин © URA.RU

На напольном экране показаны знаковые природные объекты региона Фото: Владимир Васин © URA.RU