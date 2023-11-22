В Кремле сожалеют об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ

Песков выразил сожаление в связи с отказом Армении от участия в саммите ОДКБ
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле сожалеют об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ Фото:

В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участие Армении в этом саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ», — сказал Песков.

Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Россию на нем будет представлять президент Владимир Путин.

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В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участие Армении в этом саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ», — сказал Песков. Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Россию на нем будет представлять президент Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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