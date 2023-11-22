В Кремле сожалеют об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ

Песков выразил сожаление в связи с отказом Армении от участия в саммите ОДКБ

22 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле сожалеют об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участие Армении в этом саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ», — сказал Песков. Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Россию на нем будет представлять президент Владимир Путин.

В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участие Армении в этом саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ», — сказал Песков. Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Россию на нем будет представлять президент Владимир Путин.