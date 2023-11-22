Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о достижениях Челябинской области

Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о метротраме, кампусе, и парке «Притяжение»

Алексей Текслер представил лучшие образцы челябинской техники Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 22 ноября со сцены рассказал о достижениях и проектах региона. Среди крупнейших проектов Текслер назвал челябинский метротрамвай, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Метротрам Челябинска станет синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году», — цитирует Текслера корреспондент агентства. До презентации региона перед широкой аудиторией Текслер рассказал о его истории и перспективах полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

Среди достижений региона губернатор назвал лидерство по производству макарон и куриных яиц (2,6 млрд в год), а также по производству колесных дисков для автомобилей, которыми оснащены почти все отечественные грузовики. Среди проектов — уникальную спортивную арену, межуниверситетский кампус и крытый футбольный корт, которые появятся в Челябинске, и парк «Притяжение» на территории Магнитогорска.

Также Текслер рассказал об истории региона и о его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что сегодня Челябинская область делает все, от нее зависящее, для победы в СВО.

После презентации посетители выставки подошли, чтобы сфотографироваться с Текслером. Особенно активно фотографировалась с губернатором молодежная часть аудитории.