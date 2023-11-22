Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о достижениях Челябинской области

Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о метротраме, кампусе, и парке «Притяжение»
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер представил лучшие образцы челябинской техники Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 22 ноября со сцены рассказал о достижениях и проектах региона. Среди крупнейших проектов Текслер назвал челябинский метротрамвай, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Метротрам Челябинска станет синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году», — цитирует Текслера корреспондент агентства. До презентации региона перед широкой аудиторией Текслер рассказал о его истории и перспективах полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

Среди достижений региона губернатор назвал лидерство по производству макарон и куриных яиц (2,6 млрд в год), а также по производству колесных дисков для автомобилей, которыми оснащены почти все отечественные грузовики. Среди проектов — уникальную спортивную арену, межуниверситетский кампус и крытый футбольный корт, которые появятся в Челябинске, и парк «Притяжение» на территории Магнитогорска.

Также Текслер рассказал об истории региона и о его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что сегодня Челябинская область делает все, от нее зависящее, для победы в СВО.

После презентации посетители выставки подошли, чтобы сфотографироваться с Текслером. Особенно активно фотографировалась с губернатором молодежная часть аудитории.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 22 ноября со сцены рассказал о достижениях и проектах региона. Среди крупнейших проектов Текслер назвал челябинский метротрамвай, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Метротрам Челябинска станет синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году», — цитирует Текслера корреспондент агентства. До презентации региона перед широкой аудиторией Текслер рассказал о его истории и перспективах полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Среди достижений региона губернатор назвал лидерство по производству макарон и куриных яиц (2,6 млрд в год), а также по производству колесных дисков для автомобилей, которыми оснащены почти все отечественные грузовики. Среди проектов — уникальную спортивную арену, межуниверситетский кампус и крытый футбольный корт, которые появятся в Челябинске, и парк «Притяжение» на территории Магнитогорска. Также Текслер рассказал об истории региона и о его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что сегодня Челябинская область делает все, от нее зависящее, для победы в СВО. После презентации посетители выставки подошли, чтобы сфотографироваться с Текслером. Особенно активно фотографировалась с губернатором молодежная часть аудитории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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