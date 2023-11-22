Челябинский губернатор презентовал полпреду Якушеву стенд области на ВДНХ. Фото, видео

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
Текслер (на фото) представил Якушеву знаковые проекты в регионе и строящиеся объекты Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 ноября на выставке «Россия» (ВДНХ) презентовал полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву ключевые объекты в регионе. Текслер также рассказал о метротраме в областном центре, передает корреспондент URA.RU.

«Помимо метротрама возводится ряд других видов объектов. В первую очередь это межуниверситетский кампус, крытый футбольный корт в Челябинске и парка на территории Магнитогорска», — передает корреспондент агентства слова Текслера.

По приезду Текслера и Якушева на выставку началась экскурсия. Политиков провели по локациям и стендам павильона, показав интерактивные площадки и познакомив с роботом Федором. Вместе с губернатором и полпредом по локациям также прошлись актер Стас Ярушин и челябинский космонавт Дмитрий Петелин. Там же находится супруга губернатора Ирина Текслер

До начала торжественной части выставки на посетителей произвел фурор макет областного центра. Город изобразили с высоты птичьего полет и встроили в инсталляцию передвижную камеру, позволяющую увидеть макет «изнутри». В день Челябинской области запланированы также экскурсии, выступления, лекции и мастер-классы.

Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Вместе с политиками на экскурсии присутствовали участники «Движения первых»
Фото:
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
На выставку Текслер приехал со своей супругой Ириной
Фото:
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Губернатор Текслер (справа) посетил локации выставки вместе с полпредом Якушевым
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 ноября на выставке «Россия» (ВДНХ) презентовал полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву ключевые объекты в регионе. Текслер также рассказал о метротраме в областном центре, передает корреспондент URA.RU. «Помимо метротрама возводится ряд других видов объектов. В первую очередь это межуниверситетский кампус, крытый футбольный корт в Челябинске и парка на территории Магнитогорска», — передает корреспондент агентства слова Текслера. По приезду Текслера и Якушева на выставку началась экскурсия. Политиков провели по локациям и стендам павильона, показав интерактивные площадки и познакомив с роботом Федором. Вместе с губернатором и полпредом по локациям также прошлись актер Стас Ярушин и челябинский космонавт Дмитрий Петелин. Там же находится супруга губернатора Ирина Текслер До начала торжественной части выставки на посетителей произвел фурор макет областного центра. Город изобразили с высоты птичьего полет и встроили в инсталляцию передвижную камеру, позволяющую увидеть макет «изнутри». В день Челябинской области запланированы также экскурсии, выступления, лекции и мастер-классы.
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