Текслер (на фото) представил Якушеву знаковые проекты в регионе и строящиеся объекты Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 ноября на выставке «Россия» (ВДНХ) презентовал полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву ключевые объекты в регионе. Текслер также рассказал о метротраме в областном центре, передает корреспондент URA.RU.

«Помимо метротрама возводится ряд других видов объектов. В первую очередь это межуниверситетский кампус, крытый футбольный корт в Челябинске и парка на территории Магнитогорска», — передает корреспондент агентства слова Текслера.

По приезду Текслера и Якушева на выставку началась экскурсия. Политиков провели по локациям и стендам павильона, показав интерактивные площадки и познакомив с роботом Федором. Вместе с губернатором и полпредом по локациям также прошлись актер Стас Ярушин и челябинский космонавт Дмитрий Петелин. Там же находится супруга губернатора Ирина Текслер

До начала торжественной части выставки на посетителей произвел фурор макет областного центра. Город изобразили с высоты птичьего полет и встроили в инсталляцию передвижную камеру, позволяющую увидеть макет «изнутри». В день Челябинской области запланированы также экскурсии, выступления, лекции и мастер-классы.

Вместе с политиками на экскурсии присутствовали участники «Движения первых» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

На выставку Текслер приехал со своей супругой Ириной Фото: Георгий Бергал © URA.RU