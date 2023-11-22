Челябинские синоптики объявили предупреждение из-за метели и гололеда. Скрин

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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
Местами в регионе ожидаются гололедные явления и сильные снегопады Фото:

Челябинскую область 23 ноября накроют метели и гололедные явления. Об этом сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

«По данным Челябинского ЦГМС, 23 ноября в отдельных районах области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На крайнем юге возможны дожди. Местами будут наблюдаться гололедные явления: гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица. Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС.

Синоптики предупредили о снегопадах 24 ноября в Челябинске. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 градусов вплоть до минус 10. Ветер поднимется юго-восточный и перейдет в западный скоростью 4-9 метров в секунду.

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Челябинскую область 23 ноября накроют метели и гололедные явления. Об этом сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «По данным Челябинского ЦГМС, 23 ноября в отдельных районах области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На крайнем юге возможны дожди. Местами будут наблюдаться гололедные явления: гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица. Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС. Синоптики предупредили о снегопадах 24 ноября в Челябинске. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 градусов вплоть до минус 10. Ветер поднимется юго-восточный и перейдет в западный скоростью 4-9 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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