Челябинские синоптики объявили предупреждение из-за метели и гололеда. Скрин

22 ноября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Местами в регионе ожидаются гололедные явления и сильные снегопады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинскую область 23 ноября накроют метели и гололедные явления. Об этом сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «По данным Челябинского ЦГМС, 23 ноября в отдельных районах области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На крайнем юге возможны дожди. Местами будут наблюдаться гололедные явления: гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица. Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС. Синоптики предупредили о снегопадах 24 ноября в Челябинске. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 градусов вплоть до минус 10. Ветер поднимется юго-восточный и перейдет в западный скоростью 4-9 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС, http://chelpogoda.ru

Челябинскую область 23 ноября накроют метели и гололедные явления. Об этом сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «По данным Челябинского ЦГМС, 23 ноября в отдельных районах области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На крайнем юге возможны дожди. Местами будут наблюдаться гололедные явления: гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица. Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС. Синоптики предупредили о снегопадах 24 ноября в Челябинске. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 градусов вплоть до минус 10. Ветер поднимется юго-восточный и перейдет в западный скоростью 4-9 метров в секунду.