На Ямале станет выгоднее рожать детей

С 2024 года в ЯНАО будет увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором „Малышу Ямала“ или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному», — рассказала директор окружной соцзащиты Оксана Медынская. Выплата будет увеличена на 4%.
Размер поддержки за рождение ребенка на Ямале составляет от 5946 до 17835 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые прожили на Ямале не менее года на дату рождения ребенка.
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