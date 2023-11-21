На Ямале станет выгоднее рожать детей

22 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Выплаты за детей будут проиндексированы в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2024 года в ЯНАО будет увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. «Единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором „Малышу Ямала“ или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному», — рассказала директор окружной соцзащиты Оксана Медынская. Выплата будет увеличена на 4%. Размер поддержки за рождение ребенка на Ямале составляет от 5946 до 17835 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые прожили на Ямале не менее года на дату рождения ребенка.

С 2024 года в ЯНАО будет увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. «Единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором „Малышу Ямала“ или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному», — рассказала директор окружной соцзащиты Оксана Медынская. Выплата будет увеличена на 4%. Размер поддержки за рождение ребенка на Ямале составляет от 5946 до 17835 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые прожили на Ямале не менее года на дату рождения ребенка.