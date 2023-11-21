21 ноября 2023

На Ямале станет выгоднее рожать детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты за детей будут проиндексированы в 2024 году Фото:

С 2024 года в ЯНАО будет увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором „Малышу Ямала“ или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному», — рассказала директор окружной соцзащиты Оксана Медынская. Выплата будет увеличена на 4%.

Размер поддержки за рождение ребенка на Ямале составляет от 5946 до 17835 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые прожили на Ямале не менее года на дату рождения ребенка.

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С 2024 года в ЯНАО будет увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. «Единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором „Малышу Ямала“ или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному», — рассказала директор окружной соцзащиты Оксана Медынская. Выплата будет увеличена на 4%. Размер поддержки за рождение ребенка на Ямале составляет от 5946 до 17835 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые прожили на Ямале не менее года на дату рождения ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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