Транспортная прокуратура проверит челябинский аэропорт

22 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с обледенением взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская транспортная прокуратура проверит аэропорт имени Курчатова в областном центре после сообщений об обледенении взлетно-посадочной полосы (ВПП) 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросу обеспечения безопасности полетов. А также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве установили, что при посадке рейса N 1420 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва-Челябинск командир воздушного судна получил информацию об обледенении ВПП. Было принято решение о нахождении в зоне ожидания посадки. Только после обработки полосы противообледенительным реагентом самолет решил приземляться. «В результате никто не пострадал. Задержка на прилет составила 29 минут», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура проверит аэропорт имени Курчатова в областном центре после сообщений об обледенении взлетно-посадочной полосы (ВПП) 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросу обеспечения безопасности полетов. А также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве установили, что при посадке рейса N 1420 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва-Челябинск командир воздушного судна получил информацию об обледенении ВПП. Было принято решение о нахождении в зоне ожидания посадки. Только после обработки полосы противообледенительным реагентом самолет решил приземляться. «В результате никто не пострадал. Задержка на прилет составила 29 минут», — отметили в пресс-службе прокуратуры.