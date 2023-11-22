Транспортная прокуратура проверит челябинский аэропорт

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с обледенением взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска Фото:

Челябинская транспортная прокуратура проверит аэропорт имени Курчатова в областном центре после сообщений об обледенении взлетно-посадочной полосы (ВПП) 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросу обеспечения безопасности полетов. А также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что при посадке рейса N 1420 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва-Челябинск командир воздушного судна получил информацию об обледенении ВПП. Было принято решение о нахождении в зоне ожидания посадки. Только после обработки полосы противообледенительным реагентом самолет решил приземляться.

«В результате никто не пострадал. Задержка на прилет составила 29 минут», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

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Челябинская транспортная прокуратура проверит аэропорт имени Курчатова в областном центре после сообщений об обледенении взлетно-посадочной полосы (ВПП) 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросу обеспечения безопасности полетов. А также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве установили, что при посадке рейса N 1420 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва-Челябинск командир воздушного судна получил информацию об обледенении ВПП. Было принято решение о нахождении в зоне ожидания посадки. Только после обработки полосы противообледенительным реагентом самолет решил приземляться. «В результате никто не пострадал. Задержка на прилет составила 29 минут», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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