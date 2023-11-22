В гибели младенца в Златоусте подозревают его отца

В деле о гибели младенца в Златоусте (Челябинская область), о котором ранее сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, появился подозреваемый. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, им стал отец погибшего ребенка.
«Предварительно, накануне смерти ребенка отец выпивал. После выпитого стал нападать на жену, на руках которой был младенец. После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», — рассказал источник.
По данным URA.RU, выйти на отца смогли после проведения вскрытия. Экспертиза выявила у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 16:58 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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