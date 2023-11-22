В гибели младенца в Златоусте подозревают его отца

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Отец погибшего ребенка попал под следствие Фото:

В деле о гибели младенца в Златоусте (Челябинская область), о котором ранее сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, появился подозреваемый. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, им стал отец погибшего ребенка.

«Предварительно, накануне смерти ребенка отец выпивал. После выпитого стал нападать на жену, на руках которой был младенец. После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», — рассказал источник.

По данным URA.RU, выйти на отца смогли после проведения вскрытия. Экспертиза выявила у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:58 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В деле о гибели младенца в Златоусте (Челябинская область), о котором ранее сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, появился подозреваемый. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, им стал отец погибшего ребенка. «Предварительно, накануне смерти ребенка отец выпивал. После выпитого стал нападать на жену, на руках которой был младенец. После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», — рассказал источник. По данным URA.RU, выйти на отца смогли после проведения вскрытия. Экспертиза выявила у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:58 по Уральскому времени: «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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