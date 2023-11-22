Ространснадзор уличил «Аэрофлот» в нарушении закона из-за отзыва дешевых билетов

22 ноября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Ространснадзоре отметили, что «Аэрофлот» нарушил воздушное законодательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу выявило нарушение в аннулировании компанией «Аэрофлот» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в Ространснадзоре. «В действиях ПАО „Аэрофлот“ нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО „Аэрофлот“ предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в ответе управления Ространснадзора на обращение пассажира. Его слова приводят «Известия». В октябре появились билеты на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Компания отметила, что работник опубликовал неверную информацию о стоимости. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что данные тарифы «являются экономически необоснованными». В результате билеты аннулировали. Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд).

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу выявило нарушение в аннулировании компанией «Аэрофлот» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в Ространснадзоре. «В действиях ПАО „Аэрофлот“ нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО „Аэрофлот“ предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в ответе управления Ространснадзора на обращение пассажира. Его слова приводят «Известия». В октябре появились билеты на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Компания отметила, что работник опубликовал неверную информацию о стоимости. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что данные тарифы «являются экономически необоснованными». В результате билеты аннулировали. Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд).