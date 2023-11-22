Ространснадзор уличил «Аэрофлот» в нарушении закона из-за отзыва дешевых билетов

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В Ространснадзоре отметили, что «Аэрофлот» нарушил воздушное законодательство Фото:

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу выявило нарушение в аннулировании компанией «Аэрофлот» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в Ространснадзоре.

«В действиях ПАО „Аэрофлот“ нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО „Аэрофлот“ предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в ответе управления Ространснадзора на обращение пассажира. Его слова приводят «Известия».

В октябре появились билеты на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Компания отметила, что работник опубликовал неверную информацию о стоимости. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что данные тарифы «являются экономически необоснованными». В результате билеты аннулировали.

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд).

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Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу выявило нарушение в аннулировании компанией «Аэрофлот» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в Ространснадзоре. «В действиях ПАО „Аэрофлот“ нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО „Аэрофлот“ предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в ответе управления Ространснадзора на обращение пассажира. Его слова приводят «Известия». В октябре появились билеты на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Компания отметила, что работник опубликовал неверную информацию о стоимости. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что данные тарифы «являются экономически необоснованными». В результате билеты аннулировали. Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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