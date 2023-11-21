Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за билетов на Пхукет

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«Аэрофлот» аннулировал дешевые билеты на Пхукет Фото:

Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд), пишут «Известия».

«Аэрофлот» аннулировал билеты на Пхукет, которые ранее продавал россиянам по низкой цене. Перевозчик объяснил, что произошел технический сбой, поэтому клиентам надо купить билеты вновь, но уже гораздо дороже. В Роспотребнадзоре посчитали действия «Аэрофлота» незаконными.

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Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому. Причиной стало массовое аннулирование компанией дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд), пишут «Известия». «Аэрофлот» аннулировал билеты на Пхукет, которые ранее продавал россиянам по низкой цене. Перевозчик объяснил, что произошел технический сбой, поэтому клиентам надо купить билеты вновь, но уже гораздо дороже. В Роспотребнадзоре посчитали действия «Аэрофлота» незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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