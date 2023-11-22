Бывшая сотрудница курганской полиции отметила столетний юбилей. Фото

22 ноября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Екатерина Серебрякова работала в системе МВД с 1942 по 1978 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки. Замначальника центра хозяйственного обслуживания УМВД Роман Симаков и начальник пресс-службы УМВД Надежда Соболева поздравили Екатерину Серебрякову со столетием Фото: telegram-канал УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45 Ветеран тыловой службы Екатерина Серебрякова 36 лет проработала в системе МВД Курганской области Фото: telegram-канал УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки.