Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки.
Замначальника центра хозяйственного обслуживания УМВД Роман Симаков и начальник пресс-службы УМВД Надежда Соболева поздравили Екатерину Серебрякову со столетием
Фото: telegram-канал УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45
Ветеран тыловой службы Екатерина Серебрякова 36 лет проработала в системе МВД Курганской области
Фото: telegram-канал УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45
Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки.