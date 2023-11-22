Бывшая сотрудница курганской полиции отметила столетний юбилей. Фото

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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Екатерина Серебрякова работала в системе МВД с 1942 по 1978 годы Фото:

Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки.

Замначальника центра хозяйственного обслуживания УМВД Роман Симаков и начальник пресс-службы УМВД Надежда Соболева поздравили Екатерину Серебрякову со столетием
Замначальника центра хозяйственного обслуживания УМВД Роман Симаков и начальник пресс-службы УМВД Надежда Соболева поздравили Екатерину Серебрякову со столетием
Фото:
Ветеран тыловой службы Екатерина Серебрякова 36 лет проработала в системе МВД Курганской области
Ветеран тыловой службы Екатерина Серебрякова 36 лет проработала в системе МВД Курганской области
Фото:

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Курганские полицейские поздравили ветерана тыловой службы УМВД по Курганской области Екатерину Серебрякову со 100-летием. Юбиляру вручили открытку и подарки от руководства, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ветеран тыловой службы Управления МВД России по Курганской области отметила 100-летний юбилей. Серебрякова Екатерина Исаковна 36 лет проработала в системе МВД», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Серебрякова поступила на службу в Глядянское РОВД на должность заведующей архивом в 1942 году. В разные годы работала корректором типографии хозяйственного обеспечения, печатником, мастером, исполняла обязанности директора типографии. Около 10 лет была в должности заведующей складом хозяйственного обеспечения, еще пять лет проработала диспетчером автохозяйства. От руководства УМВД юбиляру передали поздравления и подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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