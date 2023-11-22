В Ульяновской области поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с маневровым составом: онлайн-трансляция

Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с маневровым составом: онлайн-трансляция

На место столкновения поездов выехали сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

В Ульяновской области пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым составом. По предварительным данным пострадали 25 человек, сообщает Куйбывшевская железная дорога. URA.RU онлайн-трансляцию. Мы будем следить за развитием ситуации и выяснять, есть ли среди пострадавших пермяки.

19:42 Еще один из пассажиров поезда под ником mazoot оставил комментарий в telegram-канале "Большая Пермь": "Я ехал в шестом вагоне. Был небольшой толчок, но никто с полок не упал. Сейчас вагоны закрыты."

19:30 Один из пассажиров поезда «Адлер — Пермь», уроженец поселка Ува Удмуртской Республики Иван Кудрявцев рассказал telegram-каналу «Большая Пермь», что происходило во время столкновения поездов: «Я находился в восьмом вагоне. Во время столкновения в нашем вагоне полетели чемоданы с полок верхних, со столов попадало все. Сейчас у нас все хорошо, пока что все суетятся, света нет. На вопросы, которые задавали пассажиры, проводники отвечают».

19:18 «Столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. Компания начала внутреннюю проверку», — сообщает «Улпресса» в своем telegram-канале.

19:14 Пассажирский поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа, сообщает «Улпресса» со ссылкой на РЖД.

19:07 Telegram-канал «Телеграмма РЖД»: РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тысяч баллов «РЖД Бонус», пострадавшим — по 12 тысяч баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

На фото — локомотив пассажирского поезда «Пермь — Адлер», пострадавший в столкновении с маневровым составом Фото: telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», https://t.me/bbbreaking/170113

19:01 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения поездов по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«По версии следствия, в дневное время 22 ноября 2023 года на 962 км на перегоне „Бряндино — Тиинск“ Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда „Адлер-Пермь“ и маневрового локомотива. Предварительно установлено, что жертв нет, ряд пассажиров обратились за медицинской помощью. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется. На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

18:55 Минздрав Ульяновской области: Тяжелых пострадавших нет, нуждающихся в госпитализации нет, есть люди с ушибами. Сейчас работники скорой медицинской помощи проводят повагонный обход пассажиров.

18:54 ЧП случилось на станции Бряндино, уточняет КЖД. Машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

18:47 Telegram-канал «Улпресса»: В транспортной прокуратуре уточнили, что в результате происшествия схода подвижного состава с рельсов не произошло.