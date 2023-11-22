Горожане обеспокоены сохранностью природы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новый жилищный комплекс. Администрация города выделила территорию под постройку рядом с микрорайоном ОМК, рассказал инсайдер URA.RU.

«Администрация собирается вырубать лес под застройку. Но там рядом аэропорт, а часть леса входит в [охраняемую природную территорию] парк Самаровский чугас. Если деревья вырубят, это будет еще и шум от аэропорта. Опять же — зона безопасности, некоторые дома, которые сейчас там построены, существуют на пограничной территории. От аэропорта же должно быть определенное расстояние до жилых строений. Ну и сам лес — кедрачи растут в конце концов, белки бегают», — поделился источник на правах анонимности.

Также по сведениям источника мэрия проведет публичную встречу с местными жителями и обсудит вопрос возведения нового микрорайона. На данный момент дата встречи неизвестна.

URA.RU направило запрос в администрацию Ханты-Мансийска. На момент публикации материала ответ не поступил.