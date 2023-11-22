Жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новый жилищный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, рубка леса, вырубка леса, вырубка деревьев
Горожане обеспокоены сохранностью природы Фото:

Жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новый жилищный комплекс. Администрация города выделила территорию под постройку рядом с микрорайоном ОМК, рассказал инсайдер URA.RU.

«Администрация собирается вырубать лес под застройку. Но там рядом аэропорт, а часть леса входит в [охраняемую природную территорию] парк Самаровский чугас. Если деревья вырубят, это будет еще и шум от аэропорта. Опять же — зона безопасности, некоторые дома, которые сейчас там построены, существуют на пограничной территории. От аэропорта же должно быть определенное расстояние до жилых строений. Ну и сам лес — кедрачи растут в конце концов, белки бегают», — поделился источник на правах анонимности.

Также по сведениям источника мэрия проведет публичную встречу с местными жителями и обсудит вопрос возведения нового микрорайона. На данный момент дата встречи неизвестна.

URA.RU направило запрос в администрацию Ханты-Мансийска. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новый жилищный комплекс. Администрация города выделила территорию под постройку рядом с микрорайоном ОМК, рассказал инсайдер URA.RU. «Администрация собирается вырубать лес под застройку. Но там рядом аэропорт, а часть леса входит в [охраняемую природную территорию] парк Самаровский чугас. Если деревья вырубят, это будет еще и шум от аэропорта. Опять же — зона безопасности, некоторые дома, которые сейчас там построены, существуют на пограничной территории. От аэропорта же должно быть определенное расстояние до жилых строений. Ну и сам лес — кедрачи растут в конце концов, белки бегают», — поделился источник на правах анонимности. Также по сведениям источника мэрия проведет публичную встречу с местными жителями и обсудит вопрос возведения нового микрорайона. На данный момент дата встречи неизвестна. URA.RU направило запрос в администрацию Ханты-Мансийска. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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