Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

Владимир Путин призвал думать о прекращении боевых действий на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией. С таким заявлением он выступил на онлайн-саммите G-20.
«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он заявил, что нужно думать о прекращении боевых действий.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что киевский режим публично заявил о выходе из процесса переговоров.
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