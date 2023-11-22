Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

22 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал думать о прекращении боевых действий на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией. С таким заявлением он выступил на онлайн-саммите G-20. «Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он заявил, что нужно думать о прекращении боевых действий. Ранее Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что киевский режим публично заявил о выходе из процесса переговоров.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией. С таким заявлением он выступил на онлайн-саммите G-20. «Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он заявил, что нужно думать о прекращении боевых действий. Ранее Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что киевский режим публично заявил о выходе из процесса переговоров.