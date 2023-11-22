Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин призвал думать о прекращении боевых действий на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией. С таким заявлением он выступил на онлайн-саммите G-20.

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он заявил, что нужно думать о прекращении боевых действий.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что киевский режим публично заявил о выходе из процесса переговоров.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией. С таким заявлением он выступил на онлайн-саммите G-20. «Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он заявил, что нужно думать о прекращении боевых действий. Ранее Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что киевский режим публично заявил о выходе из процесса переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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