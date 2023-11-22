Уральский полпред Якушев предложил курганцам гордиться Шумковым

Владимир Якушев похвалил губернатора Шумкова за энтузиазм, энергичность и результаты работы Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил достижения Курганской области и предложил жителям региона гордиться губернатором Шумковым. Об этом полпред сказал, отвечая на вопрос курганского школьника на форуме «Россия», передает корреспондент URA.RU.

«Мы вместе обходили стенд Курганской области и видели с каким энтузиазмом губернатор рассказывал о ваших достижениях. Уже можно этим гордиться, что у вас такой заводной губернатор», — сказал Якушев, отвечая на вопрос школьника.

Полпред отметил, что Шумков глубоко погружен в темы и эмоционален. «Для молодых людей важно, когда есть такой лидер, хочется двигаться вперед и совершать подвиги. Что касается социально-экономических показателей, фантастически Курган двигается вперед. Цифры прироста по основным показателям впечатляют. Бюджет (собственные доходы) вырос в два раза. Самое главное — настроение людей. Я часто бываю в Курганской области, настроение кардинально поменялось, потому что люди видят перемены», — добавил Якушев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер похвалил курганского коллегу, отметив, что Шумков сдержал обещание отремонтировать трассу. «Я могу подтвердить, ваш губернатор слово держит», — сказал он. По словам Текслера, курганский участок был самым сложным для ремонта дороги в Тюмень. Челябинские водители, проехав по отремонтированной дороге, были впечатлены результатом.

В Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия», где представлен стенд Курганской области. Губернатор Вадим Шумков, презентуя регион, рассказал о проекте по строительству моста за 6 млрд рублей, а также лоббировал строительство логистического центра в Петухово для торговли с Китаем.