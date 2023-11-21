Губернатор Шумков заявил о строительстве моста за 6 млрд рублей

22 ноября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Шумков заявил о строительстве нового моста в Кургане Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с микрорайонами Заозерный и Северный. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время проведения международной выставки «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончил проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годы. О строительстве моста-дублера Чеховского путепровода глава региона Вадим Шумков заявлял еще в мае 2023 года. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным. В сентябре этого года тюменская компания провел капремонт первой ветки Чеховского моста на Галкинском переезде.

В Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с микрорайонами Заозерный и Северный. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время проведения международной выставки «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончил проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годы. О строительстве моста-дублера Чеховского путепровода глава региона Вадим Шумков заявлял еще в мае 2023 года. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным. В сентябре этого года тюменская компания провел капремонт первой ветки Чеховского моста на Галкинском переезде.