21 ноября 2023

Губернатор Шумков заявил о строительстве моста за 6 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шумков заявил о строительстве нового моста в Кургане
Шумков заявил о строительстве нового моста в Кургане Фото:

В Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с микрорайонами Заозерный и Северный. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время проведения международной выставки «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU.

«Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончил проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годы.

О строительстве моста-дублера Чеховского путепровода глава региона Вадим Шумков заявлял еще в мае 2023 года. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным. В сентябре этого года тюменская компания провел капремонт первой ветки Чеховского моста на Галкинском переезде.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с микрорайонами Заозерный и Северный. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время проведения международной выставки «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончил проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годы. О строительстве моста-дублера Чеховского путепровода глава региона Вадим Шумков заявлял еще в мае 2023 года. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным. В сентябре этого года тюменская компания провел капремонт первой ветки Чеховского моста на Галкинском переезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...