21 ноября 2023

В Салехарде преобразили популярный продуктовый рынок. Фото

В Салехарде реконструировали продуктовый рынок «Дары Ямала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Курган, продукты, мед, рынок
Рынок очень популярен у местных жителей и гостей Салехарда (архивное фото) Фото:

В Салехарде отремонтировали рынок местной продукции «Дары Ямала». Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

«Рынок „Дары Ямала“ за последний год существенно преобразился. Были отремонтированы фасад и внутренние помещения, недавно обновили вывеску, приведены к единообразию торговые точки. В следующем году украсим фасад муралами. В следующем году завершим ремонт второго этажа рынка. Сегодня там уже идет демонтаж. Планируется, что большую часть площади займет фудкорт, будет игровая комната для ребятишек в возрасте от трех до шести лет. Также откроются торговые точки с одеждой и сувенирами от местных предпринимателей», — сообщил Титовский.

Мэр города отметил, что рынок популярен, как у жителей города, так и у гостей Салехарда. «Местная продукция пользуется спросом не только у жителей города, но и у гостей. Ставили себе задачу расширить ассортимент. Так, в ближайшее время на рынке появится торговая точка нашего старейшего предприятия — Салехардского рыбоконсервного комбината. Это гордость и ведущий производитель, продукция которого известна даже в космосе», — отметил Титовский.

На рынке будут представлены товары от 20 производителей ЯНАО и северных регионов России, где можно будет купить оленину, рыбу, икру, чай, варенье и сувениры. Это поспособствует привлекательности и узнаваемости места.

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В Салехарде отремонтировали рынок местной продукции «Дары Ямала». Об этом рассказал глава города Алексей Титовский. «Рынок „Дары Ямала“ за последний год существенно преобразился. Были отремонтированы фасад и внутренние помещения, недавно обновили вывеску, приведены к единообразию торговые точки. В следующем году украсим фасад муралами. В следующем году завершим ремонт второго этажа рынка. Сегодня там уже идет демонтаж. Планируется, что большую часть площади займет фудкорт, будет игровая комната для ребятишек в возрасте от трех до шести лет. Также откроются торговые точки с одеждой и сувенирами от местных предпринимателей», — сообщил Титовский. Мэр города отметил, что рынок популярен, как у жителей города, так и у гостей Салехарда. «Местная продукция пользуется спросом не только у жителей города, но и у гостей. Ставили себе задачу расширить ассортимент. Так, в ближайшее время на рынке появится торговая точка нашего старейшего предприятия — Салехардского рыбоконсервного комбината. Это гордость и ведущий производитель, продукция которого известна даже в космосе», — отметил Титовский. На рынке будут представлены товары от 20 производителей ЯНАО и северных регионов России, где можно будет купить оленину, рыбу, икру, чай, варенье и сувениры. Это поспособствует привлекательности и узнаваемости места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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