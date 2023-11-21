В Салехарде преобразили популярный продуктовый рынок. Фото

В Салехарде реконструировали продуктовый рынок «Дары Ямала»

22 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Рынок очень популярен у местных жителей и гостей Салехарда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде отремонтировали рынок местной продукции «Дары Ямала». Об этом рассказал глава города Алексей Титовский. «Рынок „Дары Ямала“ за последний год существенно преобразился. Были отремонтированы фасад и внутренние помещения, недавно обновили вывеску, приведены к единообразию торговые точки. В следующем году украсим фасад муралами. В следующем году завершим ремонт второго этажа рынка. Сегодня там уже идет демонтаж. Планируется, что большую часть площади займет фудкорт, будет игровая комната для ребятишек в возрасте от трех до шести лет. Также откроются торговые точки с одеждой и сувенирами от местных предпринимателей», — сообщил Титовский. Мэр города отметил, что рынок популярен, как у жителей города, так и у гостей Салехарда. «Местная продукция пользуется спросом не только у жителей города, но и у гостей. Ставили себе задачу расширить ассортимент. Так, в ближайшее время на рынке появится торговая точка нашего старейшего предприятия — Салехардского рыбоконсервного комбината. Это гордость и ведущий производитель, продукция которого известна даже в космосе», — отметил Титовский. На рынке будут представлены товары от 20 производителей ЯНАО и северных регионов России, где можно будет купить оленину, рыбу, икру, чай, варенье и сувениры. Это поспособствует привлекательности и узнаваемости места. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде отремонтировали рынок местной продукции «Дары Ямала». Об этом рассказал глава города Алексей Титовский. «Рынок „Дары Ямала“ за последний год существенно преобразился. Были отремонтированы фасад и внутренние помещения, недавно обновили вывеску, приведены к единообразию торговые точки. В следующем году украсим фасад муралами. В следующем году завершим ремонт второго этажа рынка. Сегодня там уже идет демонтаж. Планируется, что большую часть площади займет фудкорт, будет игровая комната для ребятишек в возрасте от трех до шести лет. Также откроются торговые точки с одеждой и сувенирами от местных предпринимателей», — сообщил Титовский. Мэр города отметил, что рынок популярен, как у жителей города, так и у гостей Салехарда. «Местная продукция пользуется спросом не только у жителей города, но и у гостей. Ставили себе задачу расширить ассортимент. Так, в ближайшее время на рынке появится торговая точка нашего старейшего предприятия — Салехардского рыбоконсервного комбината. Это гордость и ведущий производитель, продукция которого известна даже в космосе», — отметил Титовский. На рынке будут представлены товары от 20 производителей ЯНАО и северных регионов России, где можно будет купить оленину, рыбу, икру, чай, варенье и сувениры. Это поспособствует привлекательности и узнаваемости места.