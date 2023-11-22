22 ноября 2023

По требованию замгенпрокурора РФ детей челябинского села вернут в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. stock, зайцев сергей, stock
Сергей Зайцев требует восстановить законные права жителей поселка Луговой Фото:

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил областной прокуратуре организовать проверку информации о переводе школьников из поселка Луговой Челябинской области на дистанционное обучение из-за якобы плохого состояния дорог, не позволяющих передвигаться по ней школьному автобусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«Прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения средств массовой информации о переводе школьников из поселка Луговой <…> на дистанционное обучение из-за плохой дороги. В частности, указано на несоответствие нормативным требованиям дорог, ведущих из деревень Печенкино, Камышинка, поселка Песчаного в поселок Луговой, где расположена основная общеобразовательная школа», — говорится в сообщении ведомства.

Челябинской областной прокуратуре дано поручение организовать комплекс проверок для оперативного восстановления нарушения прав граждан. Результаты проверки будут находиться на контроле у Генеральной прокуратуры.

URA.RU сообщало о том, что после того, как уволился водитель автобуса, несколько лет жаловавшийся на состояние дорог, школьников из поселка Луговой Красноармейского района перевели на дистанционное обучение. Как сообщали местные жители, дорога, соединяющая деревню и поселок, уже много лет не ремонтировалась. При этом местные власти говорят, что она в проезжем состоянии.

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Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил областной прокуратуре организовать проверку информации о переводе школьников из поселка Луговой Челябинской области на дистанционное обучение из-за якобы плохого состояния дорог, не позволяющих передвигаться по ней школьному автобусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры. «Прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения средств массовой информации о переводе школьников из поселка Луговой <…> на дистанционное обучение из-за плохой дороги. В частности, указано на несоответствие нормативным требованиям дорог, ведущих из деревень Печенкино, Камышинка, поселка Песчаного в поселок Луговой, где расположена основная общеобразовательная школа», — говорится в сообщении ведомства. Челябинской областной прокуратуре дано поручение организовать комплекс проверок для оперативного восстановления нарушения прав граждан. Результаты проверки будут находиться на контроле у Генеральной прокуратуры. URA.RU сообщало о том, что после того, как уволился водитель автобуса, несколько лет жаловавшийся на состояние дорог, школьников из поселка Луговой Красноармейского района перевели на дистанционное обучение. Как сообщали местные жители, дорога, соединяющая деревню и поселок, уже много лет не ремонтировалась. При этом местные власти говорят, что она в проезжем состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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