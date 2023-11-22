По требованию замгенпрокурора РФ детей челябинского села вернут в школу

23 ноября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев требует восстановить законные права жителей поселка Луговой Фото: Пресс-служба управления ГПРФ по УрФО Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил областной прокуратуре организовать проверку информации о переводе школьников из поселка Луговой Челябинской области на дистанционное обучение из-за якобы плохого состояния дорог, не позволяющих передвигаться по ней школьному автобусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры. «Прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения средств массовой информации о переводе школьников из поселка Луговой <…> на дистанционное обучение из-за плохой дороги. В частности, указано на несоответствие нормативным требованиям дорог, ведущих из деревень Печенкино, Камышинка, поселка Песчаного в поселок Луговой, где расположена основная общеобразовательная школа», — говорится в сообщении ведомства. Челябинской областной прокуратуре дано поручение организовать комплекс проверок для оперативного восстановления нарушения прав граждан. Результаты проверки будут находиться на контроле у Генеральной прокуратуры. URA.RU сообщало о том, что после того, как уволился водитель автобуса, несколько лет жаловавшийся на состояние дорог, школьников из поселка Луговой Красноармейского района перевели на дистанционное обучение. Как сообщали местные жители, дорога, соединяющая деревню и поселок, уже много лет не ремонтировалась. При этом местные власти говорят, что она в проезжем состоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил областной прокуратуре организовать проверку информации о переводе школьников из поселка Луговой Челябинской области на дистанционное обучение из-за якобы плохого состояния дорог, не позволяющих передвигаться по ней школьному автобусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры. «Прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения средств массовой информации о переводе школьников из поселка Луговой <…> на дистанционное обучение из-за плохой дороги. В частности, указано на несоответствие нормативным требованиям дорог, ведущих из деревень Печенкино, Камышинка, поселка Песчаного в поселок Луговой, где расположена основная общеобразовательная школа», — говорится в сообщении ведомства. Челябинской областной прокуратуре дано поручение организовать комплекс проверок для оперативного восстановления нарушения прав граждан. Результаты проверки будут находиться на контроле у Генеральной прокуратуры. URA.RU сообщало о том, что после того, как уволился водитель автобуса, несколько лет жаловавшийся на состояние дорог, школьников из поселка Луговой Красноармейского района перевели на дистанционное обучение. Как сообщали местные жители, дорога, соединяющая деревню и поселок, уже много лет не ремонтировалась. При этом местные власти говорят, что она в проезжем состоянии.