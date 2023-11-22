Норвегия вслед за Финляндией закроет КПП на границе с РФ

23 ноября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Норвегия закроет КПП на границе с Россией Фото: Александр Мамаев © URA.RU Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере. На вопрос «уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией выше Сторскога» премьер-министр Норвегии ответил «если надо». Он добавил, что они внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии. Ранее сообщалось, что Финляндия закроет КПП на границе с РФ. Открытым останется только один погранпереход — Раджа-Йосеппи. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен выступил против ужесточения ограничений, передает RT.

Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере. На вопрос «уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией выше Сторскога» премьер-министр Норвегии ответил «если надо». Он добавил, что они внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии. Ранее сообщалось, что Финляндия закроет КПП на границе с РФ. Открытым останется только один погранпереход — Раджа-Йосеппи. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен выступил против ужесточения ограничений, передает RT.