22 ноября 2023

Норвегия вслед за Финляндией закроет КПП на границе с РФ

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Путин. Архив, флаг норвегии
Норвегия закроет КПП на границе с Россией Фото:

Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере.

На вопрос «уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией выше Сторскога» премьер-министр Норвегии ответил «если надо». Он добавил, что они внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет КПП на границе с РФ. Открытым останется только один погранпереход — Раджа-Йосеппи. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен выступил против ужесточения ограничений, передает RT.

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Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере. На вопрос «уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией выше Сторскога» премьер-министр Норвегии ответил «если надо». Он добавил, что они внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии. Ранее сообщалось, что Финляндия закроет КПП на границе с РФ. Открытым останется только один погранпереход — Раджа-Йосеппи. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен выступил против ужесточения ограничений, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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