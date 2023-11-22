Финляндия оставит только один КПП на границе с Россией

22 ноября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

КПП «Раджа-Йосеппи» на севере Финляндии будет продолжать работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Об этом сообщили в финском издании HS. Отмечается, что самый северный КПП на границе с Россией «Раджа-Йосеппи» останется открыт. «Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Раджа-Йосеппи <…> Микко Пуумалайнен дал зеленый свет новому проекту решения Министерства внутренних дел об ужесточении условий пересечения границы в восточной части дня в среду», — говорится в материале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Хельсинки по ситуации на границе стран, и выразила надежду, что СМИ республики донесут позицию РФ до финского государства, передает RT. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, власть приняла данное решение из-за притока «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии. Решение действует до 18 февраля 2024 года.

Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Об этом сообщили в финском издании HS. Отмечается, что самый северный КПП на границе с Россией «Раджа-Йосеппи» останется открыт. «Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Раджа-Йосеппи <…> Микко Пуумалайнен дал зеленый свет новому проекту решения Министерства внутренних дел об ужесточении условий пересечения границы в восточной части дня в среду», — говорится в материале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Хельсинки по ситуации на границе стран, и выразила надежду, что СМИ республики донесут позицию РФ до финского государства, передает RT. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, власть приняла данное решение из-за притока «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии. Решение действует до 18 февраля 2024 года.