Финляндия оставит только один КПП на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
КПП «Раджа-Йосеппи» на севере Финляндии будет продолжать работу Фото:

Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Об этом сообщили в финском издании HS. Отмечается, что самый северный КПП на границе с Россией «Раджа-Йосеппи» останется открыт.

«Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Раджа-Йосеппи <…> Микко Пуумалайнен дал зеленый свет новому проекту решения Министерства внутренних дел об ужесточении условий пересечения границы в восточной части дня в среду», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Хельсинки по ситуации на границе стран, и выразила надежду, что СМИ республики донесут позицию РФ до финского государства, передает RT. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, власть приняла данное решение из-за притока «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии. Решение действует до 18 февраля 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Об этом сообщили в финском издании HS. Отмечается, что самый северный КПП на границе с Россией «Раджа-Йосеппи» останется открыт. «Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Раджа-Йосеппи <…> Микко Пуумалайнен дал зеленый свет новому проекту решения Министерства внутренних дел об ужесточении условий пересечения границы в восточной части дня в среду», — говорится в материале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Хельсинки по ситуации на границе стран, и выразила надежду, что СМИ республики донесут позицию РФ до финского государства, передает RT. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, власть приняла данное решение из-за притока «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии. Решение действует до 18 февраля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...