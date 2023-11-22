В Кольцово отменили вылет самолета Corendon Airlines (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 23 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 часов», — указано на сайте Кольцово.

Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, ответ на момент публикации новости не поступил.